كيف تنظر أرامكو السعودية لـ"انتهاء عصر النفط خلال 10 سنوات"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو، التي تعتبر جوهرة تاج الصناعات النفطية في المملكة العربية السعودية، إن الإشارة إلى اقتراب زمن استغناء الناس عن النفط والغاز والاعتماد على قطاع الطاقة المتجددة بصورة كاملة، مفهوم "مغلوط".

واوضح الناصر وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "توقع بعض الخبراء الماليين أثناء مشاركتهم الشهر الماضي في المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس نهاية قطاع النفط والغاز خلال 5 إلى 10 أعوام من الآن، وآخرون بتحوّل جميع المركبات التي تجوب شوارع العالم إلى سيارات كهربائية خلال عشرة أعوام، علماً بأن المركبات الكهربائية لا تشكّل اليوم سوى نسبة ضئيلة جداً تبلغ أقل من نصف في المائة من أسطول السيارات العالمي.. يعتقد العديد من كبار المستثمرين أن العالم سيتجه بتسارع وفي إطار زمني غير معقول إلى استخدام مصادر متجددة للطاقة، وسوف يستغني عن مصادر النفط والغاز، وهذا التصوّر مغلوط إلى أبعد الحدود، وغير مبني على حقائق أو أسباب معقولة.

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وتابع قائلا: "من الحقائق التي لا يتم تسليط الضوء عليها بما يكفي، حتى لو افترض تحوّل جميع المركبات إلى سيارات كهربائية، فإن ذلك لا يشكل سوى 20% من احتياج العالم من النفط الخام، في حين أن نسبة الـ 80% المتبقية تذهب إلى قطاعات أخرى مثل وسائل النقل الثقيل كالطائرات والسفن والشاحنات والبتروكيميائيات وزيوت التشحيم، وهي قطاعات ليس لها بديل عملي في المستقبل المنظور سوى استخدام النفط.. الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لا تشكّل اليوم سوى 2% من احتياج العالم من الطاقة، رغم تطورها في العالم بشكلٍ إيجابي، ولكن الأمر سيستغرق سنوات طويلة كي تصل إلى نسب كبيرة في مزيج الطاقة".

وناشد رئيس أرامكو السعودية وفقا لتقرير الوكالة الرسمية نظراءه في قطاع الطاقة لتصحيح التصورات الخاطئة عند الذين يشككون في قدرة صناعة النفط والغاز على الاستمرار والاستدامة.