دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-قالت مجموعة "علي بابا" عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، إنها وفرت حوالي 40.8 مليون وظيفة، خلال العام الماضي 2018، عبر نظامها الايكولوجي الموسَّع للبيع بالتجزئة، محققة نموا بنسبة 10.9% مقارنة بعدد الوظائف التي وفرتها الشركة خلال عام 2017.

وأظهر تقرير صادر عن مجموعة "علي بابا"، نقلته وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا)، أن منصات المجموعة المختلفة للتجارة الإلكترونية، بما في ذلك "تاوباو" و"تيمول"، قدمت حوالي 15.6 مليون فرصة عمل لتجار التجزئة على الإنترنت في عام 2018، وكانت الملابس والمنسوجات، والضروريات اليومية، والأجهزة المنزلية، سلع التجزئة الثلاثة الأولى، التي قدمت أكبر عدد من الوظائف خلال العام الماضي.

وبحسب التقرير، ساعدت خدمة "علي بابا" للبيع بالتجزئة على تعزيز الطلب على المهنيين في قطاعات المنبع والمصب، مثل البحث والتطوير والتصميم والتصنيع والخدمات اللوجستية، حيث بلغ إجمالي الوظائف 25.2 مليون وظيفة.

وفي محاولة لمساعدة المجموعات المحرومة في العثور على وظائف، قدمت الشركة برامج تدريبية من خلال منصة التعلم "جامعة تاوباو".

قال البروفيسور يانغ ويي قوه، من جامعة رنمين، إن منصات التجارة الإلكترونية بما فيها علي بابا قد لعبت دورا هاما في تحقيق الاستقرار وتعزيز العمالة في الصين خلال العام الماضي.

وارتفعت إيرادات مجموعة علي بابا بنسبة 41% على أساس سنوي لتصل إلى 117.28 مليار يوان (نحو 17 مليار دولار) في الربع الثالث من العام المالي 2019 (من أكتوبر/تشرين أول، حتى نهاية ديسمبر/كانون أول 2018).

وبلغ عدد المستهلكين النشطاء في سوق مجموعة علي بابا للتجزئة بالصين 636 مليون شخص سنويا بزيادة 35 مليون شخص، مقارنة مع الـ12 شهرا المنتهية في 30 سبتمبر/آيلول 2018، وفقا لما ذكرته المجموعة.