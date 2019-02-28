أحمد هيكل: على رواد الأعمال التعامل بهدوء مع النجاح والفشل

ضيف برنامج "على القمة" الأسبوع الجاري الدكتور أحمد هيكل، رجل الأعمال المصري ورئيس شركة القلعة المصرية، وهو نجل الصحفي المصري الراحل محمد حسنين هيكل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-في الحلقة الخامسة والأخيرة من حوار برنامج "على القمة" مع د.أحمد هيكل، قدم رجل الأعمال المصري الكبير لرواد الأعمال الشباب طريقة التعامل النفسية مع النجاح والفشل الذي سيمرون به خلال مشوارهم.

وقال هيكل للشباب ورواد الأعمال الجدد : "يجب ألا تأخذكم زهوة النجاح أو تكتئب للفشل، فقط تعاملوا مع الموقف وأنظروا للأمام".

كما تعد معرفة السوق المستهدف بالاستثمار واحتياجاته، هي أهم الأمور التي ينبغي التركيز عليها، من وجهة نظر رجل الأعمال د.أحمد هيكل.