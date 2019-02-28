وزير: المدن الذكية ستضيف ملياري دولار للاقتصاد السعودي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، عبد الله بن عامر السواحه، إن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في خططها نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي، لافتاً إلى أن العديد مؤسسات الدولة، باتت مؤسسات ضخمة، تستخدم أحدث التقنيات التي توصلت إليها الثورة الصناعية الرابعة.

وقدر الوزير، حجم سوق تقنية المعلومات التقليدية في المملكة، بما يحتويه من أحدث خدمات تقنية المعلومات المتطورة وبرمجيات وأجهزة تقنية المعلومات بـ12 مليار دولار، فيما بلغ حجم سوق التقنيات الناشئة 10 مليارات دولار، الأمر الذي وضعه ضمن الأسواق الأكثر نمواً في العالم، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

جاءت تصريحات وزير الاتصالات السعودي، على هامش مشاركته، الأربعاء، في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) المنعقد حالياً بمدينة برشلونة الإسبانية، بمشاركة نخبة من الخبراء والتقنيين وقياديي القطاع العالميين.

وأضاف السواحه، أن المملكة تسعى لأن تصبح السوق الرقمي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متوقعا أن تبلغ مساهمة مشاريع المدن الذكية في الناتج المحلي الإجمالي قرابة الملياري دولار بحلول عام 2030.

وبين أن البنية التحتية القوية لقطاع الاتصالات السعودي، مكَّنت من الارتقاء بخدمات القطاع الصحي، متوقعا أن يسهم القطاع الصحي الرقمي بنصف مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030.

وأضاف وزير الاتصالات السعودي، أن الأثر الاقتصادي المتوقع للثورة الصناعية الرابعة في المملكة يقدر بـ4 مليارات دولار بحلول العام 2030، مشيراً إلى أنها ستدخل في أتمتة الصناعة وخصوصاً العمليات المتعلقة بـ (الكشف عن مواقع التنقيب بواسطة تقنيات الواقع المعزز، خطوط إنتاج مؤتمتة، مراقبة القوى العاملة).

و"الأتمتة" أو التشغيل الآلي، هو مصطلح مستحدث يطلق على كل شيء يعمل ذاتيًا بدون تدخل بشري فيمكن تسمية الصناعة الآلية بالأتمتة الصناعية مثلًا.