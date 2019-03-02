إيران تقرر دمج البنوك المملوكة للقوات المسلحة في مصرف حكومي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن البنك المركزي الإيراني، السبت، أن حكومة الرئيس حسن روحاني، اتخذت قرارا بدمج جميع البنوك، ومؤسسات الائتمان التابعة للقوات المسلحة الإيرانية، والتي يصل عددها إلى 4 بنوك، ومؤسسة ائتمان واحدة، في مصرف "سبه" الحكومي.

وذكر بيان صادر عن البنك المركزي، أن اندماج هذه البنوك، جاء بناء على قرارات مجلس النقد والائتمان، والمجلس الاعلى الاقتصادي المنبثق عن السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية).

وأكد البنك المركزي في بيانه، الذي نقلته وكالة فارس الإيرانية، على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات التمهديات المناسبة لاتمام عملية الاندماج، مع طمأنة العملاء والمدخرين والمساهمين والعاملين في هذه المؤسسات، وكذلك جميع الجهات المعنية في سبيل تحقيق العملية بصورة متكاملة.

وبناء على قرار الحكومة الإيرانية، ستندمج بنوك "انصار" و"قوامين" و"حكمت ايرانيان" و"مهراقتصاد" ومؤسسة "كوثر" الائتمانية، في مصرف "سبه" الحكومي.

وأشار بيان البنك المركزي، إلى أن قرار الاندماج، يهدف إلى توحيد الامكانيات والطاقات الخاصة بهذه المؤسسات ضمن كيان واحد.