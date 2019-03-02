589 مليون شخص استخدموا النقل الجماعي والمشترك في دبي العام الماضي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت هيئة طرق ومواصلات دبي أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك في الإمارة عام 2018 بلغ 589 مليون راكب مقابل 569 مليون راكب عام 2017، بارتفاع نسبته 3.5%.

وقدرت الهيئة في بيان، السبت، المتوسط اليومي لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي العام الماضي قرابة 1.61مليون راكب، مقارنة بنحو 1.56 مليون راكب في عام 2017.

وتشمل وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك، مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري، التي تتضمن التاكسي والباص المائي ، ومركبات الحجز الإلكتروني ومركبات التأجير الذكي إضافة إلى مركبات الأجرة (تاكسي دبي وشركات الامتياز).

وقال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن شهر ديسمبر/كانون الأول سجل أعلى معدل في عدد ركاب وسائل النقل الجماعي، إذ شهد نقل أكثر من 52.4 مليون راكب، بواقع 18.2 مليون راكب لمترو دبي، و15.4 مليون راكب لمركبات الأجرة، و14.7مليون راكب للحافلات، و2.1 مليون راكب لوسائل التنقل المشترك، التي تشمل مركبات الحجز الإلكتروني والتأجير الذكي، فضلا عن 1.4 مليون راكب لوسائل النقل البحري، و580 ألف راكب لترام دبي.

وحل شهر مارس/آذار ثانياً بـ 52.3 مليونراكب، وتراوح عدد الركاب في باقي الأشهر بين 52 مليوناً و45 مليون راكب.

وبحسب إحصاءات هيئة الطرق والمواصلات بدبي، استحوذ مترو دبي على النسبة الكبرى لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة، بمعدل 35%، تلته مركبات الأجرة بنسبة 30%، ثم حافلات المواصلات العامة بنسبة 29%.

ونقل مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر، 204.4 مليون راكب العام الماضي، مقارنة بنحو 200.8 مليون راكب في 2017، بينما نقل الترام 6.4 6 مليون راكب، مقارنة بنحو 6.2 مليون راكب في عام 2017، فيما بلغ عدد مستخدمي حافلات المواصلات العامة العام الماضي 167.9 مليون راكب، مقابل 155 مليوناً العام قبل الماضي.

بينما بلغ عدد مستخدمي وسائل النقل البحري التي تشمل، العبرات والباص المائي والتاكسي المائي وفيري دبي العام الماضي 14.1 مليون راكب.

أما وسائل التنقل المشترك التي تشمل مركبات الحجز الإلكتروني والتأجير الذكي فقد نقلت 22.16 مليون راكب العام الماضي، فيما استقل مركبات الأجرة في دبي، والتي تشمل (تاكسي دبي وهلا تاكسي وشركات الامتياز) نقلت العام الماضي 173.8 مليون راكب.

وقال رئيس هيئة الطرق والمواصلات إن منظومة النقل الجماعي في دبي نجحت في إحداث تغيير وتطوير في ثقافة السكان بمختلف شرائحه تجاه استخدام وسائل المواصلات العامة، حيث بدأ السكان يدركون فوائد ومزايا استخدام النقل الجماعي مثل الراحة النفسية والجسدية للركاب، وارتفاع مستوى السلامة، وتقليل النفقات المترتبة على استخدام المركبات من الوقود وصيانة المركبات وغيرها. ويؤكد ذلك زيادة نسبة الرحلات التي تتم بوسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك من أقل من 6% عام 2006 إلى 17.5% عام 2018 بزيادة سنوية تراكمية تصل لنحو 9.3% سنويا.