مبيعات السيارات في تركيا تهوي بأكثر من 50% بأول شهرين من 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هوت مبيعات السيارات في تركيا، خلال أول شهرين من العام الجاري، بنسبة تجاوزت الـ50%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتبعتها مبيعات مركبات النقل التجاري الخفيف، بحسب تقرير صادر عن اتحاد موزعي السيارات التركي، الثلاثاء.

وبلغت مبيعات السيارات خلال يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط 2019، إلى 30.2 ألف سيارة، بنسبة انخفاض 51.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والذي بلغت المبيعات خلالها 62.5 ألف سيارة، كما تراجعت مبيعات مركبات النقل التجاري الخفيف بنسبة 53.7% إلى 9.1 ألف سيارة.

وسجلت المبيعات في فبراير/شباط، انخفاضا سنويا بنسبة تجاوزت 47%، لاسيما بعد انخفاض مبيعات السيارات ذات السعة اللترية 1600 سي سي، بمعدل 52.2%، وتراجع مبيعات السيارات ذات السعة اللترية أكبر من 2000 بنسبة 59.7%، كما انخفضت مبيعات سيارات الديزل 53.4%.

وتم خلال أول شهرين من العام الجاري، بيع 15 سيارة كهربائية، إضافة إلى 659 سيارة هجينة.

ويعاني الاقتصاد التركي، من معدلات تضخم مرتفعة تحوم حول مستوى 20% منذ أشهر، الأمر الذي دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقول أمام حشد من الجماهير، إن بلاده لا يليق بها هذه المعدلات من التضخم، وتوقع خفضها إلى 6 أو 7% في الفترة المُقبلة.

وتراجعت العملة التركية (الليرة)، أمام الدولار بـ29.5% خلال 12 شهرا، بعد أن بلغت ذروة خسائرها منتصف أغسطس/آب الماضي، لتتحسن بعد ذلك.

ولم تفلح الليرة في تعويض كل خسائرها رغم رفع البنك المركزي معدلات الفائدة لمستويات قياسية إلى 24%، بنسبة 6.25% دفعة واحدة، منتصف سبتمبر/أيلول لانقاذ الوضع الاقتصادي المتردي.