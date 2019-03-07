قطر تبيع سندات بـ12 مليار دولار.. والأسواق تغطيها 4 مرات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --قالت وزارة المالية القطرية، إنها أصدرت سندات بقيمة 12 مليار دولار في أسواق المال العالمية، مشيرة إلى أن قيمة العطاءات التي جذبتها تلك السندات تجاوزت 50 مليار دولار، بما يمثل تغيطة بمعدل فاق 4 مرات قيمة الإصدار.

ووصفت وزارة المالية، في بيان لها الخميس، نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، هذه الأصدار بأنه يمثل عودة ناجحة لدولة قطر إلى أسواق المال العالمية.

وذكرت الوزارة، أن هذا الإصدار تم عبر 3 شرائح بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار دولار، وتضمنت الشريحة الأولى سندات لأجل 5 سنوات بقيمة ملياري دولار، والشريحة الثانية لأجل 10 سنوات بقيمة 4 مليارات دولار، أما الشريحة الثالثة فهي لأجل 30 سنة بقيمة 6 مليارات دولار.

وأوضح البيان أن سعر الفائدة على السندات، التي اقترحتها وزارة المالية نيابة عن دولة قطر، بلغ 90 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأمريكية على السندات لأجل 5 سنوات.

وبلغ سعر الفائدة على السندات لأجل 10 سنوات 135 نقطة أساس، في حين وصل سعر الفائدة على السندات المستحقة بعد 30 سنة إلى 175 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأمريكية.

وبحسب بيان وزارة المالية، تعد دولة قطر أول دولة في العالم تصدر سندات "فورموسا" في بورصة تايبيه بدولة تايوان منذ العام الماضي 2018.

ومن المتوقع أن تصدر السندات لعام 2049 لأجل 30 عاما بشكل مزدوج في كل من بورصة لوكسمبورج وبورصة تايبيه، لضمان الوصول إلى أعمق جيوب السيولة المتاحة عبر هذه الأسواق.

وتوقع صندوق النقد الدولي، نمو إجمالي الناتج المحلّي القطري بأكثر من 3% خلال العام الجاري 2019، على أن يبلغ متوسّط هذا النمو حوالي 2.7% في الفترة 2019-2023، تدعمه صادرات البلاد من الغاز واستضافتها مونديال 2022.

وبحسب الصندوق فإن "الاحتياطات الخارجية الكبيرة" أتاحت للاقتصاد القطري أن يستوعب بنجاح الصدمة، التي تلقّاها بين العامين 2014 و2016 بسبب انهيار أسعار النفط، والتي تلتها في 2017 الأزمة الدبلوماسية بين الدوحة وعدد من الدول العربية.