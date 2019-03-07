الشيخ محمد بن راشد يعتمد 5.8 مليار درهم لمشاريع كهرباء ومياه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مبلغ 5.8 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، لتنفيذ مشاريع كهرباء ومياه في المناطق الشمالية من دولة الإمارات، إلى جانب اعتماده عدداً من مشاريع السدود، وإنشاء شبكة مياه اتحادية وربطها بشبكة أبوظبي ودبي بتكلفة 2.4 مليار درهم (654 مليون دولار).

وبحسب بيان، نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، فقد اعتمد الشيخ محمد بن راشد، إنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية في إمارة أم القيوين، بتكلفة 1.2 مليار درهم، ومحطة تحلية لمياه البحر بسعة 150 مليون جالون يومياً في الإمارة، يتم إنجازهما خلال العامين المقبلين.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية، الأربعاء، في منطقة الساحل الشرقي لدولة الإمارات، تفقد خلالها الشيخ محمد بن راشد، عدداً من مشاريع السدود والمياه والطاقة.

وقال الشيخ محمد بن راشد، " استعدادات الإمارات لا تتوقف لبدء مراحل تنموية جديدة نسعى من خلالها للوصول ببلدنا إلى أرقى مستويات التميز، مشاريع الكهرباء والمياه والطرق هي عصب الاقتصاد الوطني، ونحن نستثمر فيها لأن اقتصادنا لن يتوقف عن النمو".

واستمع الشيخ محمد بن راشد، خلال الجولة، لعرض حول جانب من مشاريع استراتيجية الأمن المائي للدولة التي تسعى إلى توفير ما لا يقل عن 75 مليار درهم مقارنة بأسلوب العمل الحالي.

وتتوقع وزارة الطاقة والصناعة أن تحقق الهيئات المختلفة في الدولة وفورات في كلفة تحلية المياه بواقع 9 مليارات درهم عند التحول إلى استخدام تقنيات التناضح العكسي لتنقية المياه بدلاً عن تقنيات التحلية الحرارية والتي تعتمد على حرق الغاز.