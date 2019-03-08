هل تعجز المرأة عن تقلد مناصب قيادية؟ إليكم 5 خرافات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا زالت المرأة في مجتمعاتنا العربية تعاني من التمييز في الرواتب والمناصب القيادية، وذلك وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن البنك الدولي، إذ تذيلت 3 دول عربية القائمة بين دول العالم.
ويبدو أن هناك بعض الخرافات التي يؤمن بها الناس فيما يتعلق بقدرة المرأة على القيادة وتبوء مناصب قيادية، نستعرض أبرز خمسة منها:
- الرجال فقط هم من يولدون قادة
قد تظهر إحصائيات المواقع الريادية تبوأ الرجال النصيب الأكبر منها، ولكن هذا لا يعني أن النساء لا يولدن قياديات كذلك.
- القيادة هي مفهوم جديد بالنسبة للمرأة
المرأة لم تبدأ بتقلد المناصب القيادية حديثا، فهناك أسماء كثيرة عربيا وعالميا تثبت أن المرأة منذ زمن طويل قيادية.
- لن تحصل المرأة على دخل يعادل دخل الرجل أبدا
من الصعب اعتبار هذه خرافة، فالوضع لا يزال سيئا بالنسبة للنساء من حيث الدخل، ولكن يمكن القول إن الأمور في تحسن
- المرأة لا تساعد غيرها من النساء
أظهرت الدراسات أن 65 في المائة من النساء اللاتي حصلن على دعم وظيفي يقدمن هذا الدعم لنساء أخريات في بيئة العمل.
- سوق العمل لا يحتوي على عدد كاف من النساء المؤهلات للقيادة
عند توظيف عدد أكبر من النساء في أي مؤسسة، تصبح إمكانية وجود سيدة مؤهلة للقيادة أكبر.