هل تعجز المرأة عن تقلد مناصب قيادية؟ إليكم 5 خرافات

المرأة الحامل تجذب البعوض؟ 5 خرافات عن هذه الحشرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا زالت المرأة في مجتمعاتنا العربية تعاني من التمييز في الرواتب والمناصب القيادية، وذلك وفقا لتقرير صدر مؤخرا عن البنك الدولي، إذ تذيلت 3 دول عربية القائمة بين دول العالم.

ويبدو أن هناك بعض الخرافات التي يؤمن بها الناس فيما يتعلق بقدرة المرأة على القيادة وتبوء مناصب قيادية، نستعرض أبرز خمسة منها:

الرجال فقط هم من يولدون قادة

قد تظهر إحصائيات المواقع الريادية تبوأ الرجال النصيب الأكبر منها، ولكن هذا لا يعني أن النساء لا يولدن قياديات كذلك.

القيادة هي مفهوم جديد بالنسبة للمرأة

المرأة لم تبدأ بتقلد المناصب القيادية حديثا، فهناك أسماء كثيرة عربيا وعالميا تثبت أن المرأة منذ زمن طويل قيادية.

لن تحصل المرأة على دخل يعادل دخل الرجل أبدا

من الصعب اعتبار هذه خرافة، فالوضع لا يزال سيئا بالنسبة للنساء من حيث الدخل، ولكن يمكن القول إن الأمور في تحسن

المرأة لا تساعد غيرها من النساء

أظهرت الدراسات أن 65 في المائة من النساء اللاتي حصلن على دعم وظيفي يقدمن هذا الدعم لنساء أخريات في بيئة العمل.

سوق العمل لا يحتوي على عدد كاف من النساء المؤهلات للقيادة

عند توظيف عدد أكبر من النساء في أي مؤسسة، تصبح إمكانية وجود سيدة مؤهلة للقيادة أكبر.