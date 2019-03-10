ضيف برنامج "على القمة" الأسبوع الجاري فاروق المؤيد، رجل الأعمال البحريني ورئيس مجالس إدارة مجموعة المؤيد العالمية، وبنك البحرين الوطني وشركتي فنادق البحرين، والبحرين للأسواق الحرة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-تحدث رجل الأعمال البحريني فاروق المؤيد في الحلقة الأولى من حواره مع برنامج "على القمة" عن بداية رحلته في عالم التجارة والأعمال، بمساعدة والده، وكيف تأثرت هذه البداية بمقطعة المنتجات الامريكية في الستينيات من القرن الماضي.

وقال فاروق المؤيد إنه درس هندسة السيارات في لندن، والتي أفادته كثيرا في التفكير الاستراتيجي للشركة وحل المشاكل التجارية.

وأضاف رجل الأعمال البحريني أنه وبعد عودته من لندن حصل على وكالة فورد الأمريكية للسيارات، ولكن بعدها بعام واحد تمت مقاطعة المنتجات الأمريكية عام 1967، فتأثرت تجارة العائلة بشكل سلبي، ولكنه حاول وتمكن من جلب وكالات آسيوية وأوروبية، ومن هنا كانت بدايته في التجارة مع والده.