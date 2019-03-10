وزير الطاقة الإماراتي: ملتزمون بخفض إنتاج النفط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إن بلاده ملتزمة بخفض الإنتاج الذي أقرته منظمة أوبك وحلفاءها بهدف الوصول إلى اتزان واستقرار سوق النفط العالمي.

وأضاف المزروعي في تغريدة له على موقع تويتر الأحد، إن التزام الإمارات بالخفض خلال فبراير/شباط كان بنسبة قد تتجاوز حصتها، منوها إلى أن بلاده ستستمر في دعم اتفاق خفض الإنتاج التطوعي.

ونجحت أوبك بقيادة السعودية، وحلفاؤها وعلى رأسهم روسيا، مطلع ديسمبر/كانون أول الماضي، في التوصل لقرار بخفض إنتاج النفط بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، بينما تم إعفاء 3 بلدان من أعضاء أوبك، وهم إيران وفنزويلا وليبيا، من التخفيضات.

وتزامن القرار مع تراجع الأسعار لأدنى مستوياتها في قرابة عامين ونصف العام، عند 49.9 دولار للبرميل، بعد زيادة الانتاج الأمريكي لمستويات قياسية أصبحت من خلالها أكبر منتج للنفط في العالم لأول مرة منذ 1973 بدعم طفرة إنتاجية في النفط الصخري.

ولا زالت إيران تبيع النفط أيضا رغم عقوبات فرضتها الولايات المتحدة عليها، بعد أن فاجأت الأخيرة أوبك والمنتجين الآخرين بإعفاء يسمح لـ8 بلدان بشراء النفط الإيراني بعد أن أعيد فرض العقوبات على طهران في نوفمبر/ تشرين الثاني، ويستمر الإعفاء حتى مايو/أيار المُقبل، وغير واضح إذا ما كانت الإدارة الأمريكية ستمد الإعفاء أم لا.

ويتداول خام برنت حاليا حول 65 دولارا للبرميل، بعد أن سجل ارتفاعات متواصله منذ بداية العام الجاري.