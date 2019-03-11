بوينغ تواجه مشكلات "السلامة" بعد سقوط طائرتين من نفس الطراز في 5 أشهر

إليك كل ما نعرفه حتى الآن عن تحطم الطائرة الإثيوبية

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN) -- تواجه الطائرة النفاثة الأكثر مبيعا لبوينغ مزيدا من التدقيق بعد وقوع حادثين قاتلين في أقل من 5 أشهر، وهو وضع يهدد بتشويه سمعة صانع الطائرات الأمريكي فيما يتعلق بالسلامة.

وتوفى جميع من كانوا على متن الطائرة من طراز 737 ماكس 8 التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، والبالغ عددهم 157 شخصًا عندما تحطمت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها صباح الأحد، وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول، سقطت طائرة من نفس الطراز تابعة لشركة لايون إير قبالة سواحل إندونيسيا، ما أسفر عن مقتل 189 شخصًا، وتحطمت الطائرتان بعد الدقائق الأولى من الإقلاع.

وطلبت سلطات الطيران الصينية، الإثنين، من شركات الطيران في البلاد وقف طائراتها من هذا الطراز، مشيرة إلى الحاجة إلى رقابة صارمة على مخاطر السلامة.

وتتخذ شركات طيران أخرى إجراءات مماثلة، وأرجأت بوينغ أول ظهور لطائرتها الجديدة من طراز 777X، والتي كان من المقرر إطلاقها الأسبوع الجاري، في وقت تتعامل فيه الشركة مع تداعيات كارثة الأحد في إثيوبيا.

وانخفضت أسهم بوينغ بنسبة 9٪ تقريبًا في تعاملات ما قبل الجلسة الاثنين في نيويورك، بعد موجة من الأخبار السلبية عن الشركة.

وقالت الخطوط الجوية الإثيوبية الإثنين إنها أوقفت أسطولها من طائرات 737 ماكس كإجراء احترازي، وقالت شركة طيران كايمان، الناقل الرئيسي لجزر كايمان، إنها ستفعل الشيء نفسه حتى تتلقى مزيدا من المعلومات.

ولا تزال ظروف الحادثين قيد التحقيق، ولم تقدم شركة بوينغ أي دليل يشير إلى أن هاتين الحادثتين مرتبطتين، التشابه قد يكون من قبيل المصادفة.

وقال جريج والدرون، مدير تحرير منطقة آسيا لدى شركة أبحاث الطيران فلايت جلوبال: "يجب إجراء تحقيق رسمي في الحادث الجديد، وليس مجرد التكهن بأسبابه، حيث لم يصدر تقرير نهائي بعد في حادث تحطم طائرة لايون إير".

وأضاف: "مع هذا، فإن حدوث حادثين من نفس النوع في وقت قصير يعد حالة غير مسبوقة، ومن المؤكد أن يؤثر هذا على التصورات لطرازات 737 ماكس".

ويمثل قرار السلطات الصينية بوقف طراز طائرات بوينغ 737 ماكس 8 في البلاد ضربة خطيرة، وقال والدرون: "توقيف الطائرات في الصين مهم للغاية، حيث أن هذا هو السوق الرئيسي لشركة بوينغ".

وتمتلك الخطوط الجوية الصينية 97 طائرة من طراز 737 ماكس في الخدمة، أي أكثر من ربع العمليات في جميع أنحاء العالم ، وفقا لشركة فلايت جلوبال.

أكثر الطائرات مبيعا في بوينغ

لطالما كانت طائرة بوينغ 737 ذات الممر الواحد من الركائز في الرحلات القصيرة والمتوسطة المدى لعقود من الزمن. وطراز 737 ماكس هو أحدث إصدار وأفضل طائرة مبيعًا للشركة حتى الآن. وطلبت شركات الطيران شراء الآلاف منها.

ويحظى طراز 737 ماكس 8 البالغ من العمر عامين بشعبية كبيرة، إذ لم يتم طرح ماكس 9 إلا في الآونة الأخيرة ، ولم تطرح بوينغ حتى الآن ماكس 10.

واستحوذ طراز 737 على 72٪ من مبيعات بوينغ العام الماضي، وتخطط بوينغ لتقديم 59 طائرة جديدة من طراز 737 شهريا هذا العام.

ولدى شركة طيران ساوث ويست أكبر أسطول من طائرات 737 ماكس 8، تليها ريان إير وفلاي دبي، وفقا لبوينغ. ولدى الخطوط الجوية الأمريكية ويونايتد أيضا طائرات ماكس 8.

وقالت فلاي دبي الإماراتية في بيان، الإثنين، إنها لا تزال واثقة من صلاحية أسطولها من هذا الطراز للطيران

وقالت الخطوط الجوية الأمريكية إنها ستراقب عن كثب التحقيق في إثيوبيا كما ستواصل التعاون مع المنظمين بما في ذلك إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، إذ أن لديها 24 طائرة 737 ماكس 8 في أسطولها.

وقالت شركة الطيران النرويجية إنها تقوم بتشغيل 4 طائرات 373 ماكس بصورة طبيعية، وقالت TUI، وهي شركة طيران أوروبية لديها 15 طائرة، إنها ليس لديها أي مؤشر على لوقف طائرات 737 ماكس بطريقة آمنة.

وغم العناوين السلبية، توقع ريتشارد أبوالعافية، محلل الطيران في مجموعة تيل، أنه من غير المحتمل أن تضر التداعيات الناجمة عن حادث إثيوبيا "بوينغ" بشكل كبير.

وأضاف: "بالنسبة إلى إيرادات الشركة، لن يمثل هذا عبئًا ثقيلاً بأي شكل من الأشكال".

وإذا كان تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية بسبب نفس المشكلة المتسببة في تحطم طائرة لايون إير، فقد تحتاج بوينغ إلى تنفيذ حزمة من التعديلات على طائراتها بسرعة، وتغيير طريقة تدريب أطقم 737 ماكس 8، حسب أبوالعافية.