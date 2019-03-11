إليك كل ما نعرفه حتى الآن عن تحطم الطائرة الإثيوبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت شركة طيران فلاي دبي الإماراتية إنها لا تزال واثقة من صلاحية أسطولها من طائرات بوينغ 737 ماكس للطيران.

وتحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بوينغ 737 ماكس 8، الأحد، أسفر عن وفاة جميع من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا، وهو الحادث الثاني لنفس الطراز من الطائرات في 5 أشهر.

وقال المتحدث الرسمي باسم فلاي دبي في بيان لـCNN، الإثنين: "نحن نراقب الوضع ونواصل اتصالاتنا مع بوينغ، ما زلنا واثقين في صلاحية الطائرات لدينا، وسلامة ركابنا وطاقمنا هي أولويتنا القصوى".

ولدى فلاي دبي 11 طائرة بوينغ من طراز 737 ماكس 8 وطائرتان بوينغ طراز 737 ماكس 9 قيد التشغيل.

أضاف المتحدث باسم فلاي دبي أن قطاع الطيران يخضع لرقابة شديدة وأن الشركة تلتزم بشكل صارم بجميع اللوائح، وتابع بالقول إن الشركة تشعر بالحزن للخسائر الفادحة في رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية.

من جهتها، قالت شركة بوينغ الأمريكية في بيان، الإثنين، إنها تقف على أهبة الاستعداد لدعم فريق الخطوط الجوية الإثيوبية.

وأضافت أن فريقا فنيا سيسافر من بوينغ إلى موقع التحطم لتقديم المساعدة الفنية تحت إشراف مكتب التحقيق في الحوادث في إثيوبيا والمجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل.