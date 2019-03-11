إيران والعراق توقعان اتفاقيات سياسية واقتصادية خلال زيارة روحاني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أنه سيتم التوقيع على عدة اتفاقيات لتطوير التعاون بين إيران والعراق في المجالات والسياسي والاقتصادي، وذلك خلال زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني الى العراق بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وخلال مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية، الإیراني محمد جواد ظریف، ونظيره العراقي، محمد علي الحكیم، مساء الأحد، أعلن الأخير عن توقیع عدد من مذكرات التفاهم الثنائیة خلال زیارة الرئيس روحاني للعراق.

ويبدأ الرئيس روحاني، الاثنين، زيارة رسمية إلى العراق، تستغرق 3 أيام، ومن المقرر أن يلتقي خلالها القادة السياسيين والدينيين ومسؤولي الشؤون التجارية والاقتصادية والمجموعات المدنية في بغداد وكربلاء والنجف، فضلا عن إبرام مذكرات تفاهم بهدف تعزيز التعاون فيعلى مختلف الأصعدة الإقليمية والسياسية والاقتصادية.

وقال الحكیم: "إن اللقاءات التي سیجریها الرئیس روحاني، الاثنین مع رئیس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مهمة للغایة؛ لدينا مجموعة من مذكرات التفاهم باتت جاهزة للتوقیع خلال هذه الزیارة".

وأضاف وزیر الخارجیة العراقي، أن مذكرات التفاهم هذه من شأنها أن ترتقي بالعلاقات بین البلدین في مختلف المجالات، بما في ذلك النفط والغاز، والتأشیرات، والتجارة، والنقل الأرضی والسككي، والزراعة، والصحة، والشؤون المصرفیة، والصناعات، وتبادل الزوار والسیاح، مؤكدا استعداد العراق لإنشاء مدن صناعیة مشتركة مع إيران.

من جانبه، أعلن السفیر الإیراني في بغداد إیرج مسجدي، أن زیارة الرئیس حسن روحانی، إلى العراق ستتضمن التوقیع على عدد من الاتفاقیات الاقتصادية بین البلدين.

وأضاف أن من بین هذه الاتفاقیات التي سیتم التوقیع علیها، خط السكك الحدیدیة بین مدینتي خرمشهر والبصرة، و كذلك اتفاقية إنشاء وتطویر مدن صناعیة، وكذلك بما یتعلق بتأشیرات الدخول للبلدین والقضایا الجمركیة والتعاون في المجالات الصحیة والطبیة.

وأكد مسجدی أن زیارة روحاني إلى العراق من شأنها أن تؤدي إلى تعزیز العلاقات بین البلدین في جمیع المجالات السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة.

وبین مسجدي أنه من المتوقع أن یبلغ حجم التبادل التجاري بین البلدین خلال السنوات القلیلة القادمة 20 ملیار دولار سنویا؛ مشیرا إلى أن حجم هذا التبادل يبلغ 13 ملیار دولار حالیا.