فاروق المؤيد: والدي وأحمد كانو ومحمد الزامل أكثر من أثروا في رحلتي

ضيف برنامج "على القمة" الأسبوع الجاري فاروق المؤيد، رجل الأعمال البحريني ورئيس مجالس إدارة مجموعة المؤيد العالمية، وبنك البحرين الوطني وشركتي فنادق البحرين، والبحرين للأسواق الحرة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- في الحلقة الثانية من حواره مع برنامج "على القمة"، قال رجل الأعمال البحريني فاروق المؤيد إن والده نصحه في البداية بإتقان اللغة الإنجليزية لأنها لغة التجارة، وكذلك الأمانة ومعاملة العملاء معاملة طيبة حتى يتحولوا لعملاء متكررين.

وحدد رجل الأعمال البحريني 3 شخصيات أثرت في حياته العملية، بالإضافة إلى والده الذي تعلم منه أهمية المواظبة على العمل، وكان من بين من تاثر بهم في رحلته العملية، رجل الأعمال البحريني الراحل أحمد كانو، والسعودي الراحل محمد الزامل، اللذان بنيا امبراطوريتهما وحافظا على أمر مهم وهو وحدة العائلة.