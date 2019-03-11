السعودية تؤسس أول شركة محلية لتشغيل الطائرات المروحية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الإثنين، عن إطلاق أول شركة محلية لتشغيل الطائرات المروحية التجارية في المملكة.

وتم تأسيس الشركة برأسمال أولي يبلغ 565 مليون ريال سعودي (150.7 مليون دولار) لتلبية الطلب المتنامي في المملكة فيما يخص خدمات السياحة الفاخرة وخدمات النقل الجوي، حسب بيان أصدره الصندوق على موقعه الإلكتروني، الأحد.

ومن المنتظر أن تقدم الشركة خدمات النقل الجوي الخاصة داخل المدن الرئيسية في المملكة، بالإضافة إلى القيام برحلات سياحية إلى العديد من الوجهات المختلفة في جميع أنحاء السعودية.

كما ستسهم شركة الطائرات المروحية في تعزيز وتوسيع خدمات النقل الجوي بالسعودية، حيث ستقوم بتوفير وصول آمن إلى الوجهات السياحية البعيدة مع تقديم تجربة النقل الجوي.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الصندوق لتعظيم العائدات المستدامة وإطلاق قطاعات جديدة وتنميتها، بالإضافة لدعم الجهود لتحقيق رؤية المملكة 2030، ومنها العمل كأداة محفزة لقطاع السياحة في المملكة.

وتسعى السعودية لزيادة معدلات السياحة الداخلية، واستحداث مقاصد سياحية جديدة على سواحل البحر الأحمر، لاقتطاع جزء من إنفاق المواطنين على السياحة الخارجية، في ظل خطة طويلة الأمد لتقليل اعتماد البلاد على الإيرادات النفطية.

وأطلقت المملكة عام 2017 مشروع " القدية"، والذي تتطلع لأن يكون عاصمة الترفيه المستقبلية، وكذلك مشروع "البحر الأحمر"، وهو مشروع سياحي يقع على امتداد شاطئ البحر الأحمر بين مدينتي أملج والوجه، والذي سيتم الانتهاء من مرحلته الأولى بنهاية عام 2022، ويجري تطويره على حوالي 50 جزيرة بالبحر الأحمر.