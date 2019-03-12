فاروق المؤيد: سمعة رجل الأعمال تقوم على الصدق والأمانة

ضيف برنامج "على القمة" الأسبوع الجاري فاروق المؤيد، رجل الأعمال البحريني، ورئيس مجالس إدارة مجموعة المؤيد العالمية، وبنك البحرين الوطني وشركتي فنادق البحرين، والبحرين للأسواق الحرة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- يعد رجل الأعمال جزءا من المجتمع، بحسب رجل الأعمال البحريني الكبير فاروق المؤيد، الذي قال في الجزء الثالث من حواره مع برنامج "على القمة" إن سمعة رجل الأعمال تتكون من الصدق والأمانة، حتى يحب الناس التعامل معه بشكل متكرر، فضلا عن صفات القيادة والقدرة على تحمل المسؤولية.

وأضاف المؤيد أن معرفة رغبات العميل وتحقيقها شيء مهم، لكنه شدد أيضا على الأهمية الكبيرة لجودة الخدمة المقدمة للعملاء، ودلل على ذلك بمجال تجارة السيارات، حيث أن جودة خدمات ما بعد البيع، وتوافر قطع الغيار أحد أهم الأمور التي يفضلها العملاء.