السعودية تطرح 7 مشاريع طاقة شمسية جديدة لخدمة 226 ألف أسرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-أعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، الإثنين، عن إصدار طلبات تأهيل العروض لـ 7 مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة توليد 1.52 غيغاواط وبحجم استثمارات مباشرة تقدر بـ 1.51 مليار دولار.

وبحسب بيان لوزارة الطاقة السعودية،نقلته وكالة الأنباء السعودية،تأتي هذه المشاريع ضمن الجولة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.

تكفي قدرة التوليد للمشاريع السبعة 226,500 أسرة، وستسهم في توفير أكثر من 4500 وظيفة خلال أعمال الإنشاءات والتشغيل والصيانة، وتشمل المشاريع كل من القريات "200 ميغاواط" والمدينة المنورة "50 ميغاواط " ورفحاء "45 ميغاواط " والفيصلية " 600 ميغاواط" ورابغ "300 ميغاواط" وجدة "300 ميغاواط " ومهد الذهب "20 ميغاواط".

ومن المتوقع أن تساعد هذه المشاريع المملكة على تحقيق أهدافها في مجال الطاقة المتجددة، حيث تسعى السعودية إلى توليد أكثر من 25 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية خلال السنوات الخمس المقبلة، وحوالي 60 غيغاواط بحلول عام 2030.

وأكد خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية أن على الشركات المتأهلة إظهار سجل حافل ومحفظة من مشاريع الطاقة المتجددة وذلك حسب حجم كل مشروع، كما يجب على مقدمي العطاءات الدوليين للمشاريع المحددة، الاستعانة ضمن فرقهم المختصة من الإداريين والتقنيين، بخبرات إدارية محلية لمساعدة الشركات السعودية على اكتساب الخبرة الضرورية في العمل مع الشركات العالمية، مما يؤهلها في المستقبل إلى التقدم لمشاريعها الخاصة وبالتالي دعم وتحفيز النظام البيئي بأكمله.

كما أشار الفالح على أنه سيتم تقسيم المشاريع إلى مشاريع كبيرة "100 ميغاواط فأكثر" ومشاريع صغيرة "أقل من 100 ميغاواط".