فاروق المؤيد: الثروة تحقق الراحة .. ولم أفكر أبدا في طائرة خاصة

ضيف برنامج "على القمة" هذا الأسبوع فاروق المؤيد، رجل الأعمال البحريني ورئيس مجلس إدارة كل من مجموعة المؤيد العالمية، وبنك البحرين الوطني وشركتي فنادق البحرين، والبحرين للأسواق الحرة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- لم يشعر فاروق المؤيد، رجل الأعمال البحريني ورئيس مجلس إدارة عدد من الشركات والبنوك، يوما بالثروة ولم يرغب قط في أن يحيا حياة الرفاهية بأن يتنقل بطائرة خاصة أو ما شابه.

وقال المؤيد، في الحلقة الرابعة من حواره مع برنامج "على القمة" إن الشيء المهم بالنسبة له الذي حققته الثروة هو الراحة، ولم يعتقد يوما أنه لابد أن يراكم الأموال في البنوك، فهو يستثمر الثروة في المشروعات والشركات وشراء الأسهم وبناء العقارات.