فاروق المؤيد: قلة القروض تعبر بكم من الأزمات.. وعليكم بالجدية

ضيف برنامج "على القمة" الأسبوع الجاري فاروق المؤيد، رجل الأعمال البحريني ورئيس مجالس إدارة مجموعة المؤيد العالمية، وبنك البحرين الوطني وشركتي فنادق البحرين، والبحرين للأسواق الحرة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- في الجزء الخامس والأخير من حواره برنامج "على القمة"، قدم رجل الأعمال البحريني فاروق المؤيد، لرواد الأعمال من الشباب،خلاصة تجربته العملية، التي دخلت عامها الرابع والخمسين.

وقال المؤيد إن "الوالد علمنا أن نكون محافظين وألا نقترض كثيرا"، بحيث لا تزيد القروض عن 10% من الثروة، حتى إذا دار الزمان وحدثت أزمة لا تكون مضطرا لبيع أصول لسداد قروض، وهو ما أدى لعدم شعوره وتأثره سلبا بالأزمات الاقتصادية كما هو الحال في الأزمة المالية عام 2008.

كما نصح المؤيد رواد الأعمال بالجدية في العمل والحفاظ على ساعات الدوام في المكاتب وعدم الاعتماد على الهاتف والإيميل، حتى يفرضوا الانضباط على فريق العمل.