روحاني يدشن 4 مراحل بحقل غاز مشترك مع قطر.. فما التكلفة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء، للبناء والإعمار في إيران، سعيد محمد، أن بلاده ستدشن، الأحد، 4 مراحل تطويرية، من حقل بارس الجنوبي، أكبر حقول إنتاج الغاز في العالم، المشترك مع قطر، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (فارس) شبه الرسمية.

ووفقا لقائد المقر سعيد محمد، تبلغ تكلفة تطوير المراحل الأربعة (13 و22 و23 و24) نحو 12 مليار دولار، مشيرا إلى أنه بتدشين هذه المراحل سترتفع طاقة الاستخراج من هذا الحقل إلى 600 مليون متر مكعب يوميا.

وأوضح قائد المقر، أن تدشين المراحل الأربع سيشمل مصفاتين، ومشرع موحد من الساحل حتى البحر في الخليج، حيث تم صناعة وتركيب 8 منصات إيرانية الصنع، تحتها نحو 76 بئرا بهذا المشروع.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، فإن الرئيس الإيراني حسن روحاني، سيفتتح هاتين المصفاتين خلال مراسم الافتتاح الرسمية للمراحل الأربع الجديدة من حقل بارس الجنوبي للغاز، والتي ستجعل إيران تتفوق على قطر في إستخراج الغاز من هذا الحقل المشترك.

وأشار سعيد محمد، إلى أنه سيتم مع تدشين المصفاتين تزويد الشبكة العامة بنحو 100 مليون متر مكعب يوميا من الغاز المخصص للاستخدام المنزلي، إضافة إلى ما ستضخه مصفاة "ستارة الخليج فارس" بنحو 152 الف برميل من مكثفات الغاز يوميا لاستخدامها كلقيم في المصفاة بهدف انتاج البنزين والسولار وبقية المشتقات.

وأضاف أن المصفاتين ستنتجان بشكل يومي 5.8 الف طن من الغاز المسال الذي يشمل البروبان والبوتان و5.5 الف طن من الإيثان لتأمين لقيم الوحدات البتروكيماوية فضلا عن 800 طن كبريت.