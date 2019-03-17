دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- خفضت المملكة العربية السعودية حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية بقيمة 9 مليارات دولار في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، لتبلغ 162.6 مليار دولار مقابل 171.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018.

ويعد ذلك أدنى مستوى لقيمة السندات التي تحوزها السعودية منذ يونيو/حزيران 2018، وأكبر انخفاض في شهر واحد منذ فترة طويلة.

ورغم الانخفاض الكبير في قيمة السندات التي تحوزها المملكة إلا أنها حافظت على مركزها في قائمة أكبر الدول التي تستثمر في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تايوان التي تأتي في المركز الحادي عشر بـ 166.6 مليار دولار، وبفارق 17.7 مليار دولار عن الهند صاحبة المركز الثالث عشر.

كما انخفضت قيمة سندات الخزانة الأمريكية التي تحوزها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 800 مليون دولار في يناير/كانون ثاني لتسجل 56 مليار دولار، لتواصل الهبوط الذي سيطر عليها منذ أن بلغت 60 مليار دولار في شهر مايو/أيار، لتحل في المركز الـ23.

وتراجعت أيضا قيمة السندات التي تملكها دولة الكويت بنحو 600 مليون دولار في أول أشهر العام الجاري، وبلغت 40.7 مليار دولار، لتسجل أقل مستوى لقيمة ما تحوزه الكويت من أدوات الدين الأمريكية منذ مارس/أذار 2018، وتأتي في المركز الـ28 ضمن قائمة أكبر حائزي سندات الخزانة الأمريكية عالميا.

ويأتي خفض الدول الخليجية الـ3 الكبرى حيازتها من أدوات الدين الحكومي الأمريكية في أول شهور عام 2019، بعدما شهدت خلال العام الماضي 2018 ارتفاعا بلغت قيمته 28 مليار دولار، حيث زادت السعودية استثماراتها في السندات الأمريكية، بقيمة 24.2 مليار دولار خلال عام، وزادت الكويت استثماراتها في السندات الأمريكية بقيمة 4.5 مليار دولار وحلت في المركز 25 عالميا، بينما خفضت الإمارات حيازتها بقيمة 900 مليون دولار خلال العام الماضي، لتبلغ 56.8 مليار دولار، في المركز 21 عالميا.

