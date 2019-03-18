وزير النفط الإيراني: تخطينا قطر في إنتاج الغاز من الحقل المشترك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه، إن إنتاج بلاده من الغاز عبر حقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر، سيبلغ 750 مليون متر مكعب خلال النصف الثاني من العام الإيراني المقبل (يبدأ في 21 مارس/آذار 2019) وذلك بعد إكمال المشاريع التي دخلت مرحلة الإنشاء، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف وزير النفط، خلال مراسم تدشين المراحل 13 و22 و23 و24 من حقل بارس الجنوبي للغاز، مساء الأحد، أن ايران بتدشينها هذه المراحل قد تخطت قطر في عملية الاستثمار واستخراج الغاز من هذا الحقل.

وتتشارك قطر وإيران في هذا الحقل، الذي يعد أكبر حقول إنتاج الغاز في العالم، وتسميه قطر حقل الشمال، فيما تطلق عليه إيران حقل بارس.

وارتفع إنتاج إيران من الغاز عبر حقل بارس الجنوبي، بعد تدشين المراحل الأربع الأخيرة إلى 660 مليون متر مكعب يوميا، مقابل إنتاج قطري يبلغ 575 مليون متر مكعب يوميا، إلا أن قطر تخطط لزيادة انتاجها من هذا الحقل بنسبة 30%.

وأشار وزير النفط الإيراني، إلى أن معدل إنتاج البلاد من الغاز خلال الأشهر العشرة الاولى من العام الإيراني الجاري بلغ 841 مليون متر مكعب يوميا، متوقعا أن يرتفع إلى مليار متر مكعب يوميا خلال الفترة القريبة المقبلة.

ووصف زنكنه، الانجازات المحققة في حقل بارس الجنوبي، بأنها "الخندق الأول لمواجهة العدو في ظل الحظر".

وافتتح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مساء الأحد، مشروع تطوير المراحل الأربعة 13، 22، 23 و 24، من حقل بارس الجنوبي الغازي المشترك مع قطر، باستثمارات بلغت 11 مليار دولار.

وعلق مساعد رئيس مكتب الرئيس الإيراني لشؤون الاتصال والاعلام برويز اسماعيلي، على تصريحات وزير النفط، الخاصة بتخطي إيران قطر في مجال إنتاج الغاز من حقل بارس الجنوبي للغاز، حيث قال في تغريدة على صفحته الشخصية، "قبل عدة أعوام كان إنتاج قطر للغاز من حقل بارس أكبر بكثير من إيران".

وأضاف: "في ظل تدشين المراحل الأربع الجديدة من الحقل، بلغ انتاجنا 660 مليون متر مكعب، وانتاجهم (قطر) 575 مليون متر مكعب يوميا، هذا يعني أننا استطعنا تحقيق ذلك معا".