الملك سلمان يرسم ملامح مستقبل الرياض بـ4 مشروعات "كبرى"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أطلق العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، 4 مشروعات كبرى بقيمة 86 مليار ريال سعودي، من ضمنها أكبر حديقة في العالم في العاصمة، الرياض، وذلك خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأطلق الملك سلمان المشروعات الـ4 التي تندرج تحت رؤية 2030، وهي "حديقة الملك سلمان" و"المسار الرياضي" و"الرياض الخضراء" و"الرياض آرت".

حديقة الملك سلمان

ستكون هذه الحديقة الأكبر في العالم إذ ستبلغ مساحتها 13.4 كم مربع وستقام على أرض قاعدة الملك سلمان الجوية والتي كانت تعرف بمطار الرياض في السابق، وستتوسط الرياض.

مشروع المسار الرياضي

سيبلغ طول هذا المسار 135 كيلومترا، وسيربط بين شرق مدينة الرياض وغربها، أي بين منطقتي وادي حنيفة في الغرب ووادي السلي في الشرق.

مشروع الرياض الخضراء

سيهدف هذا المشروع إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء في الرياض بـ16 ضعفا، كما أنه سيزيد نسبة المساحة الإجمالية الخضراء في العاصمة السعودية من 1.5% إلى 9% لتبلغ 541 كم مربع.

مشروع "الرياض آرت"

سيفتح هذا المشروع الآفاق الإبداعية في الرياض، إذ سيتضمن تنفيذ أكثر من 1000 عمل ومعلم فني من قبل فنانين سعوديين وعالميين أمام الجمهور في الرياض، ليحول العاصمة إلى "معرض فني مفتوح يمزج بين الأصالة والمعاصرة"، كما أنه سيمثل المشروع الأكبر في الأماكن العامة في العالم، وفقا لواس.

وتسعى الحكومة السعودية عبر هذه المشروعات إلى توفير 70 ألف وظيفة جديدة للمواطنين السعوديين في كافة القطاعات، وفقا للوكالة السعودية.