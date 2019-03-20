الاتحاد الأوروبي يفرض 1.7 مليار دولار غرامة على غوغل.. لماذا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فرض الاتحاد الأوروبي غرامة على غوغل بقيمة 1.7 مليار دولار بسبب ممارساته غير القانونية في إعلانات البحث.

وتعد هذه هي ثالث غرامة ضخمة يفرضها الاتحاد الأوروبي على غوغل في السنوات الأخيرة، حيث فرض الاتحاد عام 2018 غرامة بقيمة 5 مليارات دولار على نظام أندرويد التابع لعملاق محركات البحث العالمي، بعد عام واحد من تعرض غوغل لغرامة أيضا قدرها 2.7 مليار دولار بسبب انتهاكات التسوق عبر الإنترنت.

ويقول الاتحاد الأوروبي إن غوغل أساءت استخدام سيطرتها في السوق من خلال فرض عدد من الشروط التقييدية في العقود المبرمة مع مواقع ويب تابعة لجهات خارجية، ما منع منافسيها من وضع إعلاناتهم البحثية على هذه المواقع.

وقالت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، مارجريت فيستاجر: "عززت غوغل هيمنتها على إعلانات البحث على الإنترنت من خلال فرض قيود تعاقدية غير تنافسية على المواقع، هذا غير قانوني بموجب قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي".