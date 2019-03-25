أبوظبي تستثمر مليار درهم لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --أعلنت حكومة أبوظبي، أنها ستسثمر أكثر من مليار درهم، (272.5 مليون دولار)، لدعم الشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا، وذلك عبر إطلاق منصة متخصصة تحمل اسم "Hub 71"، وصندوق لدعم شركات القطاع الخاص العاملة في هذا القطاع.

وتعد كل من شركة مبادلة للاستثمار، (الذراع الاستثماري لحكومة أبوظبي)، وشركة مايكروسوفت، وصندوق سوفت بنك فجين، الشركاء المؤسسين للمنصة الجديدة، وبالتعاون الوثيق مع سوق أبوظبي العالمي، بهدف توفير بيئة الأعمال الداعمة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.

ووفقا لبيان على الموقع الرسمي لشركة مبادلة، فإن منصة "Hub 71" تأتي في إطار المبادرات الرئيسية لبرنامج أبوظبي للمسرّعات التنموية "غداً 21" الذي يقدم حزم دعم كاملة للشركات الناشئة في المجال التكنولوجي.

وقال رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، الذي أطلق المنصة، الأحد، إن منصة التكنولوجيا الجديدة تحظى بدعم من قبل مجموعة من كبريات الشركات، وأبرز المستثمرين في القطاع على مستوى العالم، وهي تهدف إلى تعزيز مكانة إمارة أبوظبي وتسريع أهدافها الرامية لأن تصبح وجهةً توفر منظومة نشطة لشركات التكنولوجيا الناشئة.

وأعلنت حكومة أبوظبي، أنها ستدشن صندوق دعم بقيمة 535 مليون درهم (146 مليون دولار)، للقطاع الخاص، تحت إدارة مكتب أبوظبي للاستثمار، وذلك للاستثمار في الشركات الناشئة وشركات رأس المال المغامر ضمن منصة "Hub 71".

وبحسب البيان، فسيقوم الصندوق اعتباراً من 28 أبريل/نيسان 2019، بالاستثمار المشترك مع أصحاب رأس المال المغامر في شركات التكنولوجيا الناشئة بالمنصة، وذلك من خلال خطة تنسيق حكومية، إضافة إلى الاستثمار المشترك مع شركات إدارة الصناديق التي تبدأ أنشطتها للمرة الأولى وذلك بهدف دعمها لتحقيق النمو بالإمارة.

وستوفر منصة "Hub 71"، الدعم الكامل من حيث المعيشة والمساحات المكتبية والضمان الصحي بالنسبة للشركات التكنولوجية في مراحل تأسيسها الأولية، وسيقدم الصندوق حزم دعم بنسبة 50% لشركات رأس المال المغامر التكنولوجية القائمة.