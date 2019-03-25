الصينيون يمتكلون بطاقات بنكية تساوي عدد سكان العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أن كل صيني يمتلك ما يزيد عن 5 بطاقات بنكية في المتوسط، وذلك حتى نهاية العام الماضي 2018.

وذكر بنك الشعب الصيني، في تقرير حول خدمات الدفع المصرفي بالصين، أن عدد البطاقات البنكية المستخدمة في البلاد، ارتفع على أساس سنوي بنسبة 13.51%، ليصل إلى 7.6 مليار وحدة، بنهاية عام 2018، وهو ما يساوي عدد سكان العالم البالغ 7.6 مليار نسمة وفق أحدث احصاءات الأمم المتحدة.

وبحسب تقرير البنك المركزي، الذي نشرته وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا)، الأحد، فقد تم خلال العام الماضي، تسوية إجمالي 220.31 مليار صفقة بقيمة 3768.67 تريليون ين (نحو 562 تريليون دولار) عبر الفواتير التجارية والبطاقات البنكية.

وارتفع عدد بطاقات السحب الآلي بنسبة 13.2% على أساس سنوي ليصل إلى 6.9 مليار وحدة، فيما وصل معدل الإنفاق للبطاقة الواحدة إلى 12200 ين، (نحو 1800 دولار)، بزيادة 19.06% عن عام 2017.

وبلغ حجم القروض بالبطاقات الائتمانية التي تجاوزت مدتها 6 أشهر، حوالي 78.86 مليار ين بنهاية العام الماضي، بما يعادل 1.16% من إجمالي القروض الائتمانية غير المسددة.

وبلغ إجمالي قيمة الأصول الداخلية للمؤسسات المصرفية الصينية بنهاية العام الماضي حوالي 261.4 تريليون ين (38.49 تريليون دولار)، بزيادة 6.4% على أساس سنوي، فيما ارتفع حجم القروض في موازنة البنوك بواقع 12.6% على أساس سنوي إلى 140.6 تريليون ين.