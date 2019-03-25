ولي عهد أبوظبي يعتمد 1.5 مليار دولار لمواجهة ندرة المياه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-اعتمد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، الإثنين، مخصصات مالية بقيمة 5.6 مليار درهم (1.5 مليار دولار) لدعم البحث والتطوير في المجالات الحيوية للسنوات الخمس المقبلة.

وكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تم توجيه اللجنة التنفيذية لإقامة شراكات عالمية تعزز مكانة أبوظبي في سعيها لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات العالمية المتعلقة بندرة المياه والأمن الغذائي وكفاءة الطاقة.

ودعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) دول العالم، الإثنين، إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة كفاءة الماء وضمان حصول الجميع على المياه الآمنة، نظرا لأن التغير المناخي وتزايد عدد السكان يزيدان من الضغوط على موارد المياه المحدودة.

وبمناسبة اليوم العالمي للمياه، أكدت المنظمة "أن ضمان أمن المياه يعد أمرا أساسيا لتحقيق هدف القضاء على الجوع وأهداف التنمية المستدامة الأخرى".

في الوقت ذاته، أشارت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" إلى أن الموارد المائية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا هي بين أدنى المعدلات في العالم، إذ أنها تدنت بنسبة الثلثين خلال الأربعين عاما المنصرمة، وتوقعت أن تنخفض بما يزيد عن 50% بحلول عام 2050.

وذكرت المنظمة أن 90% من المساحة الإجمالية للأراضي في الإقليم تقع في مناطق قاحلة وشبه قاحلة وجافة ومتدنية الرطوبة، كما أن 45% من مجموع الأراضي الزراعية معرضه للتملّح واستنزاف المغذيات من التربة والانجراف بسبب الرياح والمياه.

وفي الوقت ذاته، تستهلك الزراعة في الإقليم حوالي 85% من إجمالي المياه العذبة المتاحة، وأكثر من 60% من موارد المياه في الإقليم تنبع من خارج الحدود القطرية والإقليمية.