تقارير: "أوبر" تستعد لإعلان استحواذها على "كريم"

ما هو سر تفوّق تطبيق "كريم" على "أوبر" في الشرق الأوسط؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي مساء الأحد، عن وكالة بلومبيرغ العالمية، نية شركة أوبر العالمية الاستحواذ على شركة كريم، المنافس الأول لها في المنطقة، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 3.1 مليار دولار.

هذه الأنباء الأولية تأتي بعد نحو عامين من استحواذ شركة "أمازون" على "سوق دوت كوم"، في صفقة وصلت قيمتها إلى 650 مليون دولار.

وتعتبر شركة "كريم" واحدة من أنجح الشركات الناشئة في المنطقة، وتتخذ من دبي مقرا لها، وتم إنشاؤها في مارس/ آذار 2012.