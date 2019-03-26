الصين توقع اتفاقا لشراء طائرات "إيرباص" بمليارات الدولارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --وقعت شركة إيرباص الأوروبية العملاقة لصناعة الطائرات، اتفاقية شروط عامة (GTA)، مع شركة الطيران الصينية القابضة، تقوم بموجبها "إيرباص"، ببيع ما مجموعه 300 طائرة، لشركات الطيران الصينية، وذلك ضمن حزمة من الاتفاقيات التجارية التي جرى توقيعها بين البلدين الإثنين.

وبحسب بيان على الموقع الرسمي لشركة إيرباص، فقد تم توقيع الاتفاق في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الصيني شي جين بينغ الذي يزور فرنسا حاليا.

ولم يذكر بيان "إيرباص" قيمة الصفقة، لكن وفقا للأسعار الجارية تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات.

وتضم الصفقة، 290 طائرة من عائلة A320، إضافة إلى 10 طائرات من طراز A350 XWB ، مما يعكس الطلب القوي في جميع قطاعات السوق، بما في ذلك المسافات الطويلة المحلية والإقليمية والدولية من شركات النقل الصينية.

وقال غيوم فاوري، رئيس القطاع التجاري بشركة إيرباص في البيان: "إن توسعنا في الصين يدل على ثقتنا الدائمة في السوق الصينية، والتزامنا طويل الأجل تجاهها وتجاه شركائنا هناك".

وتشير توقعات "إيرباص" بشأن السوق الصينية خلال الفترة من 2018 إلى 2037، إلى أن بكين ستحتاج إلى حوالي 7400 طائرة ركاب وشحن جديدة خلال العشرين عامًا المقبلة، وهو ما يمثل أكثر من 19% من إجمالي الطلب العالمي على صناعة الطائرات والبالغ إجماليه أكثر من 37400 طائرة جديدة.

ووفقا لبيان "إيرباص"، فقد بلغ إجمالي أسطول طائرات إيرباص العاملة لدى مشغلين صينيين بنهاية يناير/كانون الثاني 2019، حوالي 1730 طائرة، منها 1455 من عائلة A320، و17 طائرة من طراز A350 XWB.

وتأتي صفقة شراء الصين هذا العدد الكبير من طائرات "إيرباص"، بعد فترة قليلة من إعلان بكين وقف تشغيل طائرة بوينغ 737 ماكس، بعد حادث تحطم إحدى طائراتها التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية.