4 استراتيجيات لمساعدك برحلة البحث عن وظيفة

نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تشعر أنّك تأخرت في إيجاد الوظيفة التي لطالما حلمت بها؟ هل تفكّر بالوقت الذي لا زال يلزمك للوصول إلى هذه الوظيفة؟ كم من الوقت تحتاج الشركات التي تتقدّم لها لكي تدرك أنّك الموظف المثالي لوظائفها؟ ما الذي ينقصك؟ ما الذي لم تفكر به من قبل؟ ما هي أخطاؤك؟

جميعنا نعلم كمية الضغوطات التي يتعرّض لها الباحثون عن عمل حتّى يتمكنوا من الحصول على وظائف مناسبة، وأن تضيف توترًا وقلقًا إضافيًا على نفسك لن يسهّل الأمر عليك. فمن الممكن أن يؤثر التوتر عليك بشكل سلبي، إذ قد يجعلك تتخذ قراراتٍ خاطئة، أو أن يجعلك تفقد اهتمامك في البحث عن عمل.

نقدم لك فيما يلي استراتيجيات فعّالة لمساعدتك على تحسين عملية بحثك عن وظيفة:

1. نظّم نفسك

من أهم الأمور التي يتوجب عليك القيام بها للتخفيف من توترك خلال البحث عن عمل، هو أن تقوم بتنظيم نفسك، وأن تحسّن مهاراتك التنظيمية، إذ يساعدك تنظيم نفسك على زيادة تركيزك في كل مهمة على حدة، ناهيك عن أنّك ستكون مستعدًا لأي مكالمة عمل من الممكن أن تتلقاها. يمكنك القيام بذلك من خلال استخدام روزنامة أو أجندة أعمال، وترتيب المهام التي يتعيّن عليك القيام بها خلال الأسبوع. فعلى سبيل المثال يمكنك وضع أيام الأحد والإثنين من كل أسبوع للبحث والتقديم للوظائف، وأيّام الثلاثاء لمتابعة حالة طلبات الوظائف التي تقدّمت إليها سابقًا، ولا تنسَ أن تضع أيامًا لأخذ استراحة، إذ أنّنا ذكرنا سابقًا أنّ البحث عن عمل يعتبر وظيفة بدوام كامل، وبصفتك "موظف بحث عن عمل" يحق لك أن تأخذ إجازة!

2. حدّد أولوياتك

من الممكن أن يشعر الباحثون عن عمل بالتشتُّت بين الفرص العديدة المتوفرة على شبكة الإنترنت، وقد يبدؤون بالتقديم لأي فرصة متاحة أمامهم، ظنًّا منهم أنهم سيزيدون فرصهم في الحصول على الوظيفة المناسبة. إلّا أنّ الأمر ليس كذلك، بل على العكس، من الممكن للتقدّم لوظائف غير ملائمة لخبراتك ومهاراتك، أن يقلل من فرصك في الحصول على وظيفة. لذلك، يمكنك وضع قائمة بالوظائف التي ترغب في الحصول عليها، وأن تحدّد أولوياتك والشركات والوظائف التي ترى نفسك فيها، إذ سيقلل ذلك من التوتر الذي تشعر به، كما سيوفر الوقت والجهد الذي ستبذله خلال العملية.

3. تعامل مع الأمور ببساطة وكن صبورًا

تذكّر أنّك لست رجلًا آليًّا، وأنّك لن تتمكن من تحقيق جميع طموحاتك فور تخرجك من الجامعة، فالبحث عن عمل رحلة طويلة، ستتعلّم خلالها الكثير. كلّما بذلت جهدًا أكبر في البحث عن وظائف والتقديم لها، ازدادت خبرتُك، وقلّ توترك وقلقك خلال هذه الرحلة. كما أنّ البحث عن عمل يتكوّن من عدة مراحل، ولا يمكنك القيام بجميع هذه المراحل مرةً واحدةً، حيث تحتاج كل مرحلة منها إلى قدرٍ معيّن من الوقت والجهد.

4. ثق بنفسك واعرف قدرَك

انظر إلى نفسك، لقد قطعت كل هذه المسافة، وتخرجت من المدرسة، ثمّ من الجامعة، وها أنت تبذل قصارى جهدك في البحث عن عمل! لذلك، عليك أن تكون فخورًا بنفسك، وأن تقدّر المجهود الذي تقوم ببذله، بالإضافة إلى المهارات والقدرات التي تمتلكها. سيساعدك ذلك على التقليل من التوتر الذي تشعر به، وسيجعلك متحفزًا ومستعدًا دائمًا.