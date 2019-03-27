أرامكو تستحوذ على 70% من سابك

أرامكو في 2018.. بين تأجيل الطرح واستثمارات ضخمة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-أعلن عملاق النفط السعودي، أرامكو، إتمام صفقة الاستحواذ على 70% من شركة البتروكيماويات الضخمة، سابك.

وقالت أرامكو على حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن هذا الاستحواذ سيخلق فرصًا جديدة في قطاع البتروكيميائيات والذي يشهد نموًا سريعًا.

وتعود ملكية الحصة التي اشترتها أرامكو لصندوق الاستثمارات العامة، الذي يعد الصندوق السيادي السعودي.

وتعد هذه الصفقة الأكبر في تاريخ المملكة العربية السعودية، إذ تبلغ قيمتها 69.1 مليار دولار، بحسب القيمة السوقية لشركة سابك في إغلاق جلسة تعاملات الأربعاء.

وتعد سابك رابع أكبر شركة بتروكيماويات بالعالم، وتأتي خطوة الاستحواذ على 70% منها، ضمن استراتيجية أرامكو لطرح 5% من أسهمها البورصة.

