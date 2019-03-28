"فورد" الأمريكية تغلق 3 من مصانع سياراتها في روسيا

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة فورد الأمريكية العملاقة لصناعة السيارات، أنها ستغلق 3 من مصانعها الأربعة العاملة في روسيا، في إطار خطة إعادة هيكلة الشركة لعملياتها حول العالم، والخروج من الأعمال التجارية التي لا تحقق معدلات الربحية المطلوبة.

وقالت الشركة، الأربعاء، إنها سوف تركز حاليًا على صنع المركبات التجارية، مثل سيارة النقل التجارية "Transit"، من خلال مشروعها المشترك في روسيا "فورد سوليرز".

وقامت شركة فورد بتشغيل هذا المشروع، مع شركة سوليرز الروسية، التي تسيطر على حصة تبلغ 51% من المشروع.

وتشمل المصانع التي سيتم إغلاقها، خطوط تجميع السيارات في مدن، نابريجني تشلني، وسانت بطرسبرغ، إضافة إلى مصنع المحركات في يلابوغا، على أن يقوم المصنع المتبقي في Elabuga بتصنيع المركبات التجارية فقط.

ولم تذكر شركة فورد، عدد الموظفين الذين سيفقدون وظائفهم نتيجة إغلاق المصانع الثلاثة، فيما يبلغ إجمالي عدد العاملين في مصانع "فورد" الأربعة بروسيا 3700 موظفا.

وأعلنت "فورد"، العام الماضي، أنها ستعيد هيكلة عملياتها العالمية والخروج من الأعمال التجارية التي لم تكن مربحة أو متنامية، وذلك بهدف توجيه موارد الشركة لجيل جديد من المنتجات، مثل السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة.

وبشكل عام، تقدر الشركة تكلفة إعادة الهيكلة بنحو11 مليار دولار، على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.

وسيكلف قرار إغلاق المصانع الثلاثة في روسيا شركة فورد، ما بين 450 مليون دولار و500 مليون دولار.

في وقت سابق من عام 2019، أعلنت "فورد" عن خطط لإغلاق مصنع نقل في فرنسا، وقالت إنها بدأت مفاوضات مع النقابات حول وقف الإنتاج في مصنع في ألمانيا.

وقالت شركة فورد، إنها تتوقع حدوث معظم عمليات إغلاق المصانع والتخفيضات خارج أمريكا الشمالية، حيث أن مبيعات أمريكا الشمالية حققت جميعها أرباحا تقريبًا العام الماضي.

وذكرت "فورد" في وقت سابق من شهر مارس/آذار الجاري، أنها تخطط لاستثمار 900 مليون دولار في ولاية ميشيغان، وتعتزم إضافة 900 وظيفة في الولاية خلال السنوات المقبلة، لبناء سيارات كهربائية ذاتية القيادة.