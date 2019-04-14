مطارات دبي تتوقع تراجع أعداد الرحلات 19% لمدة 45 يوما.. لماذا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت مطارات دبي إن فرق العمليات في مطار دبي الدولي، ومطار دبي ورلد سنترال، مستعدة لبدء عمليات تجديد المدرج الجنوبي في مطار دبي الدولي والتي ستستمر 45 يوما تبدأ في 16 إبريل/نيسان الجاري.

وأضافت هيئة مطارات دبي في بيان الأحد، أن أعمال التجديد من شأنها تخفيض مقاعد شركات الطيران المتاحة بالمطار بنسبة 29%، لكنها ستنقل بعض الرحلات إلى المطار الثاني في دبي، دبي وورلد سنترال، وهو ما سيخفض عدد المقاعد المتاحة إلى 20% فقط، والرحلات بـ19%.

وأوضح البيان أن المدرج الجنوبي يقترب من نهاية عمره الافتراضي، ويحتاج لترقية كاملة لاستيعاب نمو حركة المرور في المستقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول جريفيثس: "يجري التخطيط والاستعداد منذ نحو عامين، بالتنسيق مع مشاريع هندسة الطيران في دبي وشركات الطيران واتحاد النقل الجوي الوطني لدبي ومجموعة من شركاء الخدمات الآخرين، للتأكد عدم وجود عوائق".

ووعدت مطارات دبي عملاءها بالحصول على السرعة والراحة في مطار دبي ورلد سنترال، خلال فترة الصيانة، إذ سيستقبل الأخير رحلات إضافية من الطيران المُجدول والشحن الجوي، وخدمات الطيران العامة.

وحل مطار دبي في المركز الثالث عالميا بين أكثر المطارات ازدحاما لعام 2018، بعدما استقبل 89.1 مسافر، بعد مطاري هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي بالولايات المتحدة، ومطار بكين الدولي بالصين، واللذين تخطى عدد المسافرين بكل منهما 100 مليون مسافر العام الماضي.

وستوفر هيئة الطرق والمواصلات في دبي خدمة متكاملة للنقل البري بمطار دبي ورلد سنترال، لمدينة دبي مع خدمة حافلات منتظمة من المواقع الرئيسية في دبي، وأسطول من سيارات الأجرة التي تخدم المطار والتي ستقدم خصومات خلال فترة الإغلاق.

ستحصل مطارات دبي أيضًا على خدمة حافلات سريعة مجانية تعمل بين مطار دبي و مطار دبي ورلد سنترال (البديل)، كل 30 دقيقة، كما سيتمكن العملاء من الاستفادة من مواقف السيارات المظللة المجانية بسعة 2500 سيارة.