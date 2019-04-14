"أرامكو" السعودية ترفع أسعار بيع البنزين محليًا.. فكم الزيادة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، عن زيادة أسعار بيع البنزين في الأسواق المحلية، خلال الربع الثاني من العام الجاري 2019، (أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران 2019)، وتراوحت نسب الزيادة بين 4 إلى 5%.

وقالت "أرامكو" التي تسيطر وتدير قطاع النفط والغاز السعودي، في بيان على موقعها الإلكتروني، إن أسعار البنزين المعدلة سيتم العمل بها اعتبارا من الأحد 14 أبريل/نيسان 2019.

ووفقا للأسعار الجديدة، التي سيتم تطبيقها خلال الربع الثاني من عام 2019، فقد ارتفع سعر بيع بنزين أوكتان 91 بنسبة 5.1%، إلى 1.44 ريال (0.38 دولار)، مقابل سعر بلغ 1.37 ريال في الربع الأول من نفس العام.

وزاد سعر بيع بنزين أوكتان 95 بنسبة 4%، إلى 2.10 ريال (0.56 دولار)، مقابل سعر بلغ 2.02 ريال بالربع الأول من العام الجاري.

وأبقت "أرامكو"، أكبر منتج للنفط في العالم، على أسعار باقي أنواع الوقود دون تغيير، عند سعر 0.47 ريال لوقود الديزل، و0.64 ريال للكيروسين، و0.75 ريال لغاز البترول المسال.

وأكدت الشركة، أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا، وفقا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.