دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --قال مساعد وزير الخارجية الصيني تشن شياو دونغ، إن 17 دولة عربية، وقعت على وثائق للتعاون الاقتصادي مع بلاده، ضمن مبادرة الحزام والطريق، وذلك خلال انعقاد الدورة الثانية للمنتدى الصيني – العربي، والتي استمرت فاعلياتها على مدار يومي 15 و16 إبريل/ نيسان الجاري في مدينة شانغهاي شرق الصين، تحت شعار "الإصلاح والتنمية".

وأضاف تشن شياو دونغ، بحسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا)، إن الصين أنشأت حتى الآن شراكات استراتيجية، وشراكات استراتيجية شاملة مع 12 دولة عربية.

وجذب المنتدى الذي عقد تحت عنوان "بناء الحزام والطريق، المشاركة في التنمية والازدهار"، أكثر من 100 ممثل عن الدوائر السياسية والأكاديمية والتجارية في الصين وأكثر من 10 دول عربية، من بينهم مصر والسعودية، ولبنان وسلطنة عمان.

وناقش ممثلون من الحكومة الصينية، وأكثر من 10 دول عربية بينها مصر والسعودية وعمان، ثلاثة محاور رئيسية تمثلت في دفع التقاء استراتيجيات التنمية الصينية والعربية وتعزيز تنمية العلاقات الصينية العربية عبر الحزام والطريق، علاوة على تقديم الدعم الفكري للبناء المشترك للحزام والطريق.

وقال مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، خليل إبراهيم محمد صالح الذوادي خلال المنتدى، إن مبادرة الحزام والطريق تغطي التعاون والتبادلات في مجالات التجارة والبنية التحتية والثقافة، وتتوافق المبادرة مع الأهداف التنموية للصين والدول العربية.

وأعرب عن أمله في أن تتعاون الصين والدول العربية في المزيد من المجالات وتعزز التعاون المربح للطرفين في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وبحسب البيانات التي نشرها المنتدى، فقد وفرت منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر فرص عمل لأكثر من 3 آلاف مصري.

أظهرت الأرقام الرسمية الواردة من مصلحة الدولة العامة للجمارك في الصين، أن حجم التجارة الخارجية الصينية مع الدول الواقعة على طول الحزام والطريق وصل إلى تريليوني يوان (298.2 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2019، بزيادة 7.8% على أساس سنوي.

وأوضحت البيانات، أن حجم الصادرات والواردات الصينية مع السعودية ومصر وروسيا شهد نموا بنسبة 33.8% و18.3% و9.8% على الترتيب، ما يشير إلى أن هذه الدول أصبحت قوة دافعة جديدة في نمو التجارة الصينية.