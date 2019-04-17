نيتفليكس تصل إلى 149 مليون مشترك وترحب بمنافسة ديزني وآبل

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-أضافت شركة البث عبر الإنترنت، نتفليكس، رقما قياسيا بلغ 9.6 مليون مشترك جديد خلال الربع الأول من عام 2019، 1.7 مليون مشترك منهم في الولايات المتحدة، وفقا لأحدث تقرير للأرباح، الثلاثاء.

وفاق عدد المشتركين الجدد توقعات نتفليكس والمحللين بإضافة 9 ملايين مشترك، لدى نتفليكس الآن 148.8 مليون مشترك على مستوى العالم، 60.2 مليون منهم من الولايات المتحدة.

وارتفعت الأرباح في الربع الأول من عام 2019 إلى 344 مليون دولار من 290 مليون دولار في الربع الأول من العام الماضي، مدعومة بنمو الإيرادات بنسبة 22 ٪ لتصل إلى 4.52 مليار دولار.

قالت شركة البث عبر الإنترنت إنها تتوقع إضافة 5 ملايين مشترك آخر في الربع القادم المنتهي في يونيو/حزيران.

وربما يتأثر نمو نتفليكس مع دخول آبل وديزني إلى السوق في وقت لاحق هذا العام، إذ كشفت كلتا الشركتين عن خطط البث الخاصة بها مؤخرًا، حيث عرضتا مجموعة من المحتويات الحصرية التي يأملان أن تنافس ما تقدمه نتفليكس.

قالت نتفليكس في رسالتها للمساهمين إنها لا تتوقع أن المنافسين الجدد سيؤثرون بشكل ملموس على نموها بسبب اتساع مجال العمل والطبيعة المختلفة لعروض المحتوى الخاصة بنتفليكس.

أضافت الشركة: "نعتقد أننا سنستمر في النمو حيث نستثمر في المحتوى وتحسين خدماتنا، مع استمرار المستهلكين في الانتقال النوع الجديد من البث".

وقال ريد هاستنجز، الرئيس التنفيذي لنتفليكس: "المنافسة الكبيرة تجعلك أفضل، نحن سعداء بوجود ديزني وآبل، إنها شركات رائعة".

وستقدم خدمة ديزني+، التي سيتم إطلاقها في 12 نوفمبر/تشرين ثاني 2019 في أمريكا الشمالية، بمحتوى جديد وحالي من أشهر العلامات التجارية للشركة، بما في ذلك عروض متعددة قادمة من ستوديوهات ميرفيل، وسلسلة أصلية من حرب االنجوم، وبيكسار والسروال القصير، والأفلام الوثائقية من ناشيونال جيوغرافيك، بالإضافة لأفلام ديزني الكلاسيكية.

وستقدم الخدمة أيضًا بشكل حصري لـ 30 موسم من مسلسل سيبسونز. ويعتبر تقديم ديزني+ خدمتها بسعر 6.99 دولار شهريا، أي نصف سعر خدمة نتفليكس تقريبا، هو أكثر نقاط القوة لدى ديزني.

وقال جيل روزنجارد هيل، نائب الرئيس التنفيذي في شركة ماجيد، وهي شركة تعمل على الأبحاث إعلامية: "أعتقد أن ديزني ستخرج بمنتج مقنع للغاية بسبب تلك الامتيازات المحببة الضخمة، بالإضافة لسعرها غير المُكلف، أقل من سعر تذكرة السينما، لمكتبة ثرية ومتنوعة، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن المشتركين سيلغون نتفليكس".

وأفادت تقارير أن آبل، التي نظمت عرضا الشهر الماضي يعرض بثها الحي، تنفق مليار دولار لشراء قائمتها من المحتوى الأصلي، كما تعمل الشركة في مشاريع مع بعض من أكبر الأسماء في هوليوود، بما في ذلك أوبرا وينفري وريس ويذرسبون وستيفن سبيلبرج. وسيتم طرح عروض آبل هذا الخريف، لكنها لم تكشف بعد عن سعر الخدمة أو كما لم تحدد عدد العروض التي ستقدمها عند البدء