"أوبر" تتيح للسائقات السعوديات تلبية طلبات نقل في المملكة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أتاحت شركة أوبر للنقل التشاركي، الأسبوع الجاري، الفرصة أمام السائقات السعوديات للاستجابة لطلبات نقل تتقدم بها نساء داخل المملكة.

وقالت الشركة: "تماشياً مع جهودنا لدعم مشوار المرأة في السعودية، أطلقنا خاصية ’تفضيل الراكبات‘ في المملكة العربية السعودية للسائقات السعوديات.. تهدف هذه الخاصية إلى محاولة تلبية ما تفضله السائقات بخصوص استقبال طلبات المشاوير من الإناث فقط من خلال تفعيل أو إيقاف تفعيل الخاصية متى ما أردن وهي نتيجة لأشهر من البحث لفهم آراء المرأة السعودية فيما يتعلق بوسائل النقل والقيادة خلال هذه المرحلة الانتقالية الهامة في المملكة".

وتابعت الشركة: "يأتي إطلاق هذه الميزة بعد سلسلة من المبادرات التي أطلقتها أوبر ضمن حملة ’مساركِ‘، وهي مبادرة تهدف إلى زيادة نسبة مشاركة النساء ضمن القوى العاملة من تمكينهن من الوصول إلى وسائل تنقل بأسعار معقولة، بالإضافة إلى تقديم المزيد من الفرص الاقتصادية المرنة للنساء على منصة أوبر".

ويذكر أن أوبر أعلنت استحواذها على منافستها الأولى في الشرق الأوسط، شركة "كريم"، نهاية مارس/ آذار الماضي بصفقة بلغت قيمتها 3.1 مليار دولار، وستواصل "كريم" العمل تحت اسمها كجزء من "أوبر"، وتحت إدارة رئيسها التنفيذي، مدثر شيخة.