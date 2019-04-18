المجلس العسكري بالسودان يحاصر حركة الأموال بهذه القرارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السوداني، عبد الفتاح البرهان، قرارا خاصا بإجراءات محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين إستنادا على توصيات ومقررات اللجنة الإقتصادية، وفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

ونص القرار الذي صدر مساء الأربعاء، على مراجعة حركة الأموال إعتبارا من الأول من أبريل/نيسان الجاري، بواسطة بنك السودان المركزي، والإبلاغ عن أي حركة كبيرة أو مشبوهة للأموال عن طريق المقاصة أو التحويلات.

ووجه القرار، المسجل التجاري العام بوقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر، مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك إعتبارا من الأول من أبريل/نيسان الجاري.

وطالب القرار، بنك السودان المركزي، بحجز الأموال التي تكون محل شبهة، بحسب ماورد في هذا القرار وإبلاغ السلطات المختصة بذلك.

وفي سياق متصل، أصدر عبدالفتاح البرهان مرسومًا دستوريًا، يختص بالإفصاح الفوري عن العملة الأجنبية والحسابات المصرفية داخل وخارج السودان.

وألزم المرسوم كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والكيانات الحكومية وجميع الجهات التي تمتلك حكومة السودان فيها حصة أن تتقدم بالبيانات اللازمة حول الحسابات المصرفية والإيداعات والأوراق المالية والمبالغ النقدية أو أي معادن نفيسة أو مجوهرات داخل وخارج السودان.

وقضي المرسوم بتسليم كل تلك البيانات لبنك السودان المركزي والجهات المختصة وحدد المرسوم 72 ساعة فقط لإكتمال هذه الإجراءات وفي حال المخالفة إحالة المتسببين للمساءلة القانونية والمحاكمة بالسجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا.