أبوظبي تسمح للأجانب بتملك العقارات في المناطق الاستثمارية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونا بتعديل بعض أحكام قانون الملكية العقارية، بما يسمح لغير المواطنين بتملك العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وقبل صدور القانون الجديد، كان تملك العقارات في إمارة أبوظبي مقصورا فقط على المواطنين الإماراتيين، وكذلك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

ويأتي قرار إماراة أبوظبي، ضمن مجموعة من الإجراءات التي تتخدها حكومة أبوظبي لإنعاش القطاع العقاري، وحذب الاستثمارات الداخلية والخارجية إليه.

ونص القانون الجديد على أنه "لغير المواطنين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية تملك واكتساب كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية على العقارات الواقعة داخل المناطق الاستثمارية ولهم إجراء أي تصرف على هذه العقارات".

ووجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي حكومة الإمارة بدراسة سبل تطوير القطاع العقاري في أبوظبي بما يتلاءم مع أفضل التوجهات والمعايير الدولية ويعزز المناخ الاستثماري في الإمارة، وبناء على ذلك رفعت اللجنة التنفيذية مقترح "تحديث قانون الملكية العقارية".

وقال الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة التنفيذية لحكومة أبوظبي، "إن تحديث قانون الملكية العقارية، يأتي ضمن جهود الحكومة لتطوير القطاع الاقتصادي في الإمارة، مؤكدا أن تحديث التشريعات والقوانين المتصلة بدفع عجلة النمو الاقتصادي هو أمر في غاية الأهمية لدعم تطور المشهد التنموي وممارسة الأعمال في أبوظبي بجانب تطوير خدمات المستثمرين وتسهيل الإجراءات.

وأشار إلى أن للقانون الجديد آثارا ايجابية على القطاع العقاري، حيث سيسهم في تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتملك الأراضي في المناطق الاستثمارية بأبوظبي وتطويرها، إضافة إلى أن القانون الجديد سيلعب دورا أساسيا في استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية للقطاع العقاري بالإمارة.