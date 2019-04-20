فرخ حمام سعره يعادل قيمة سيارة فارهة.. فكم ثمنه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال مربي حمام تركي، إنه تلقى عرضا لشراء أحد أفراخ الحمام في مزرعته، بسعر بلغ 150 ألف ليرة تركية (أكثر من 25 ألف دولار)، مما جعله ينافس سعر العديد من السيارات الفارهة في تركيا.

وذكرت وكالة الأنباء التركية الرسمية (الأناضول)، أن فرخ الحمام واسمه "موهور"، وتعني "ختم"، يعيش في مزرعة بولاية أدي يمان جنوبي تركيا، وهو من نوع "كورينك"، وينافس سعره العديد من السيارات الفارهة في تركيا.

وقال مربي الحمام في الولاية إركان تورك أوغلو، إنه تلقى عرضًا لبيع "موهور" بمبلغ 150 ألف ليرة تركية، رغم بلوغه 6 أشهر فقط، مشيرا إلى أنه يهوى تربية الحمام من نوع "كورينك" منذ 30 عامًا.

وأضاف تورك أوغلو، أن "موهور" فرخ الحمام "كرال" وتعني الملك، الذي يقدر سعره بتكلفة سيارة، يمتلك ميزات أكثر من والده، لكني لا أفكر ببيعه حاليًا لأنه لا زال صغيرا.

وأوضح، أن بنية الطائر الجسدية، وطريقة مشيه، ومنقاره وعينيه، ونظافة ذيله وأسفله تعد هامة للغاية أثناء شرائه، إضافة إلى امتلاء أقدامه بالريش، وبياض عيونه، وتلون ريشه بمنطقة الصدر قليلًا بالأصفر، علاوة على قدرته على التفريخ.

وأشار إلى أن "موهور" تفوق على والده "كرال"، لافتا إلى أنه يمتلك حاليًا 20 طير حمام يولي أهمية كبيرة لها.