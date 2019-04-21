حزمة مساعدات مشتركة من السعودية والإمارات للسودان.. فكم بلغت قيمتها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قدمت السعودية والإمارات حزمة مساعدات مشتركة للسودان، بقيمة 3 مليارات دولار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، الأحد.

وجاء في البيان الذي نقلته وام: "استشعارا منهما لواجبهما نحو الشعب السوداني الشقيق من منطلق التعاون البناء ودعما لجمهورية السودان الشقيقة أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان يصل إجمالي مبالغها إلى ثلاثة مليارات دولار أمريكي منها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني".

وتابع البيان مشيرا إلى أن الهدف من هذه المساعدات هو تقوية المركز المالي السوداني وتخفيف الضغط على الجنيه وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف.

وأشار البيان الذي نقلته الوكالة الإماراتية إلى أنه سيتم صرف باقي مبلغ الحزمة حزمة المساعدات لتلبية الاحتياجات الأساسية للسودانيين ومن ضمنها الغذاء والدواء ومشتقات النفط.

يذكر أن السودان كان قد شهد احتجاجات واسعة خلال الأشهر الماضية أسفرت عن تنحية الرئيس الأسبق عمر البشير في انقلاب قاده المجلس العسكري الذي قام باعتقال البشير وتولي زمام الحكم في البلاد في مرحلة انتقالية قد تستمر لعامين.