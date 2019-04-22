"نيسان" تتقدم بشكوى جنائية ضد رئيسها السابق كارلوس غصن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تقدمت شركة نيسان العالمية لصناعة السيارات، الإثنين، بشكوى جنائية ضد رئيسها السابق كارلوس غصن، تتعلق الشكوى بانتهاكات جسيمة وخيانة للأمانة، بموجب قانون الشركات الياباني، وفقا لبيان على الموقع الإلكتروني للشركة.

وقالت شركة نيسان عملاق صناعة السيارات اليابنية، إنها تقدمت بالشكوى، بعد أن تحديد أن المدفوعات التي سددتها "نيسان"، لشركة مبيعات سيارات خارجية عبر شركة تابعة، كانت في الواقع موجهة من قبل كارلوس غصن، لتحقيق إثرائه الشخصي، ولم تكن ضرورية من وجهة نظر العمل، أو في صالح شركة نيسان.

وأضافت الشركة: "هذا التصرف غير مقبول تمامًا، لذلك تطلب نيسان فرض عقوبات صارمة على غصن بشكل مناسب لهذه المخالفات".

ويعد غصن، أحد أبرز الشخصيات العاملة في صناعة السيارات على مستوى العالم، وتم القبض عليه من قبل المدعين العموميين في اليابان في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، وتم إقصاؤه من منصبه كرئيس لشركات نيسان وميتسوبيشي موتورز في اليابان، ورينو في فرنسا، والتي تشكل معاً أكبر تحالف لصناعة للسيارات في العالم.

ووافقت محكمة في طوكيو، في 5 مارس/آذار 2019، على الإفراج بكفالة، عن كارلوس غصن بعد أن أمضى أكثر من 3 أشهر في سجن باليابان، وقررت المحكمة، إطلاق سراح غصن بكفالة قدرها مليار ين (9 ملايين دولار).