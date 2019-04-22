أسعار النفط تقفز بعد تشديد ترامب الحصار على النفط الإيراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قفزت أسعار النفط، الإثنين، لأعلى مستوياتها في نحو 6 أشهر، عقب إعلان البيت الأبيض عدم الاستمرار في استثناء 8 دول من العقوبات المفروضه على استيراد النفط الإيراني، إعتبارا من مطلع مايو/ آيار المقبل.

وأدى وقف استثناء أكثر 8 دول تستورد النفط الإيراني، لارتفاع أسعار خام برنت بأكثر من 2.5% إلى 73.84 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ 5 نوفمبر/ تشرين ثاني، عندما فرضت واشنطن الجوله الثانية من العقوبات الاقتصادية على طهران والتي طالت قطاع النفط الحيوي.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في بيان على موقع البيت الأبيض، إن السعودية والإمارات بالإضافة إلى بلاده ستغطي النقص الناتج عن العقوبات على طهران.

يهدف ترامب للوصول بالصادارات النفطية الإيرانية إلى صفر، بسبب ما تصفه الولايات المتحدة بأعمال إيران العدائية بالشرق الأوسط.

ولم يوضح بيان البيت الأبيض الآلية التي سيتم من خلالها تعويض إنتاج النفط الإيراني، لكن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الأمريكي إلى 12.4 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري بدفع من طفرة إنتاج النفط الصخري.

من جانبها قالت السعودية إنها ستواصل سياستها التي تهدف لضمان توفير إمدادات كافية من النفط في السوق العالمي والحفاظ على توازنه، حسب تصريحات لوزير الطاقة السعودي.

وأنتجت إيران نحو 2.7 مليون برميل يوميا في مارس/آذار، بينما كان متوسط إنتاجها 3.55 مليون برميل يوميا في 2018، حسب أحدث تقرير لأوبك، بينما توقعت طهران أن تصدر نحو 1.5 مليون برميل يوميا خلال عامها المالي الذي بدأ في 21 مارس/آذار 2019. وقالت طهران في أكثر من مناسبة إنها لن تسمح بخفض صادرتها النفطية إلى صفر.

وبشكل عام تشهد أسعار النفط ارتفاعا في الآونة الأخيرة، بسبب العقوبات على طهران، بالإضافة للمشكلات في كل من ليبيا وفنزويلا، صاحبة أكبر احتياطي نفطي في العالم.