رغم العقوبات الأمريكية.. هواوي الصينية تحقق قفزة في إيراداتها

لندن، المملكة المتحدة (CNN) -- قالت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة، هواوي، أن مبيعاتها قفزت بنسبة 39٪ إلى 179.7 مليار يوان (26.8 مليار دولار) بنهاية الربع الأول الربع الأول، دون أن تكشف عن أرباحها، في بيان الإثنين، لكنها قالت إن هامش الربح الصافي، قد ارتفع قليلاً إلى 8٪.

وتبيع هواوي معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية أكثر من أي شركة أخرى في العالم، وتنمو أعمال الهواتف الذكية لديها أسرع من العملاقين سامسونغ الكورية وآبل الأمريكية.

وتعرضت هواوي لضغوط شديدة بقيادة الإدارة الأمريكية، للحد من طموحاتها لتصبح رائدة عالميا في الجيل الخامس من تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية.

وأعلنت الشركة الصينية عن توقيعها 40 عقدًا تجاريًا لتنفيذ تكنولوجيا الجيل الخامس مع كبرى شركات النقل العالمية.

وكانت هواوي قد حققت أرباحا اقتربت من 9 مليارات دولار نهاية العام الماضي 2018، بدعم من انتعاش مبيعات الهواتف الذكية، لكن الحملة التي قادتها الولايات المتحدة ضد الشركة أثرت على مبيعات معدات الاتصالات.

وتبذل واشنطن جهودا لمنع الدول الحجليفة لها من استخدام معدات هواوي في شبكات الاتصالات الخاصة بهم، وسط اتهامات توجهها للشركة الصينية بالتجسس لصالح الحكومة الصينية، وصلتا لحد إعتقال إبنة مؤسس الشركة في كندا،وهو ما قد يكون له تأثيرا على أعمال الشركة التي تنفي الاتهامات، وتقول إن معداتها موثوق بها في 170 دولة وأغلب شركات الاتصالات.

