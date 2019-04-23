وزير النفط الإيراني: وصول صادراتنا إلى الصفر "حلم"

كل ما قد تريد معرفته عن الحظر الأمريكي على النفط الإيراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنكنه، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستفشل في تصفير صادرات بلاده النفطية، ووصف الهدف الأمريكي بأنه "حلم".

وأضاف زنكنه، أن إيران تحتل المركز الثالث بين منتجي الغاز الطبيعي بعد الولايات المتحدة وروسيا، بعد أن حققت أعلى مستوى من الإنتاج خلال العام الجاري.

وبخصوص تصدير الغاز، أكد زنكنه، حسب تصريحاته لوكالة تسنيم الإيرانية، وجود عقد مع تركيا وعقدين مع العراق لتصدير 60 مليون متر مكعب يومياً، بالإضافة لعقد مع أرمينيا وآخر مع أذربيجان.

وذكر أن باكستان تتعرض لضغوط دولية لوقف التعاون مع طهران، حسبما أبلغه رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان.

وأرجع زنكنه تذبذب أسعار النفط إلى ما وصفه بالحرب العدائية الأمريكية ضد بلاده، مؤكدا على قدرة طهران اجتياز هذه الأوضاع ووصف تصفير صادرات النفط بالحلم.

ويرى وزير النفط الايراني أن الولايات المتحدة وحلفائها يسيسون تجارة النفط ويستغلونه كسلاح ضد بلاده، وشهدت أسعار خام برنت ارتفاعات منذ أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عدم الاستمرار في استثناء 8 دول من العقوبات المفروضه على استيراد النفط الإيراني، إعتبارا من مطلع مايو/ آيار المقبل، وأن السعودية والإمارات والولايات المتحدة سيسدون العجز في السوق.

ورحبت السعودية بالقرار، وقالت إنها ستواصل سياستها التي تهدف لضمان توفير إمدادات كافية من النفط في السوق العالمي والحفاظ على توازنه، حسب تصريحات لوزير الطاقة السعودي، خالد الفالح.

ويتداول خام برنت حاليا فوق سعر 74 دولارا للبرميل.

وتنتج إيران نحو 2.7 مليون برميل يوميا، مقابل إنتاج بـ3.55 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال العام الماضي، حسب أحدث تقرير لأوبك، وتوقعت طهران أن تصدر نحو 1.5 مليون برميل يوميا خلال عامها المالي الذي بدأ في 21 مارس/آذار 2019.