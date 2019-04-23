"اللامستحيل".. وزارة جديدة في الإمارات بدون وزير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أطلق الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الثلاثاء، منظومة عمل جديدة ضمن حكومة الامارات، وهي وزارة "اللامستحيل"، والتي تهدف إلى المساهمة بشكل أساسي في خفض كبير لوقت مشتريات الحكومة.

وقال الشيخ محمد بن راشد، إن الوزارة ستبدأ العمل على عدة مشاريع، منها تقديم خدمات استباقية للجمهور، وبناء منصة الكترونية لتسهيل مشتريات الحكومة، واختصار وقتها من 60 يوما إلى 6 دقائق، وإنشاء أنظمة تخصصية لاكتشاف المواهب في كل طفل في دولة الامارات.

وأضاف بن راشد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الوزارة غير تقليدية تعمل بدون وزير ويتكون طاقمها من أعضاء مجلس الوزراء، تستهدف العمل على ملفات وطنية مهمة وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل

وأكد حاكم دبي، أن المستقبل يحمل الكثير من التحديات تتطلب التجديد المستمر في هيكلية الحكومة وطريقة عملها.