رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني يتحدث عن النجاح والفشل في حياته

ضيفنا في برنامج "على القمة" لهذا الأسبوع هو رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يتحدث رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني عن بداية رحلته في عالم الأعمال والتجارة، والمراحل التي حقق فيها نجاحات، وأخرى واجه فيها الفشل.

وخلال اللقاء، يسرد سجواني بعضا من القصص واللحظات التي لا تنسى عند تأسيس شركاته، وأبرز التحديات التي واجهته خلال الأزمات المالية العالمية، وخصوصا أزمة عام 2008.

وفي نهاية الحلقة الأولى، يقدم سجواني بعض النصائح للشباب ممن يطمحون لدخول مجال العمر الحر وإدارة الأعمال.