حفيدة مؤسس "ديزني" تريد توزيع نصف مكافآت المديرين على الموظفين

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN) -- زادت أبيجيل ديزني من انتقاداتها لرواتب المدراء التنفيذيين في شركة ديزني العالمية، والتي أسسها جدها روي ديزني.

وكتبت ديزني مقالا في صحيفة واشنطن بوست بعد أيام من وصفها للرواتب التي تُدفع لكبار التنفيذيين في الشركة بالجنونية، كما تطالب بالمساواة في الأجور في والت ديزني.

وكتبت أبيجيل ديزني في المقال المنشور، الثلاثاء: "أعتقد أن ديزني يمكن أن تقود الطريق، إذا اختار قادتها ذلك، إلى طريقة أكثر إنسانية لممارسة الأعمال".

وتقترح حفيدة مؤسس ديزني أن تخصم الشركة نصف المكافآت التي يحصل عليها المسؤولون التنفيذيون، على أن تعيد توزيعها على أقل الموظفين دخلا.

وفقًا لتقرير تنظيمي، تلقى 6 من كبار المسؤولين التنفيذيين في ديزني، بمن فيهم الرئيس التنفيذي بوب إيغر، جوائز وخيارات أسهم بقيمة 62 مليون دولار العام الماضي، بخلاف المكافآت الإضافية والتي تقدر بملايين الدولارات.

وكتبت أبيجيل: "في مستويات الأجور التي نتحدث عنها، فإن المدير التنفيذي الذي يتخلى عن نصف مكافأته لن تتأثر حياته، بينما يعني هذا للأشخاص في الدرجات الدنيا تذكرة للخروج من الفقر أو الدين، ويمكن أن يوفر لهم رعاية صحية لائقة أو تعليم أفضل للأطفال".

وضربت ديزني مثالا براتب روبرت إيغر، الرئيس التنفيذي للشركة، الذي يبلغ 66 مليون دولار، أي ما يعادل 1424 مرة من متوسط الراتب لموظف ديزني البالغ 46127 دولارًا، وقالت "بأي مقياس موضوعي يتم وضع هذه الأجور الجنونية".

وفي مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست، كررت أبيجيل ديزني انتقاداتها للرواتب بالشركة مقابل العمال ذوي الأجور المنخفضة، وتقول الشركة إنها تدفع أعلى من الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 7.25 دولار في الساعة، وسيحصل العمال في منتجعاتها في فلوريدا على 15 دولارًا في الساعة بحلول عام 2021، في حين زادت أجور موظفي ديزني لاند في كاليفورنيا إلى 15 دولارًا في الساعة في بداية من هذا العام.